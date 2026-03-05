Getty/GOAL
Paul Scholes parece haber borrado una polémica historia de Instagram contra Michael Carrick en la que ridiculizaba al «especial» entrenador interino del Manchester United tras la derrota ante el Newcastle
Scholes se retracta tras su sarcástico comentario
La armonía en Old Trafford sufrió su primer gran revés de la era Carrick tras un colapso tardío en St James' Park. Un gol de William Osula en el minuto 90 condenó al United a una derrota por 2-1, rompiendo la impresionante racha invicta de Carrick. Inmediatamente después, Paul Scholes publicó un mordaz mensaje en Instagram: «Michael tiene sin duda algo especial... porque el United ha sido una mierda en los últimos cuatro partidos... buenas noches», acompañado de un emoji de un beso. La publicación, que también incluía un emoji de un corazón para Sandro Tonali, del Newcastle, fue aparentemente eliminada, pero no antes de que fuera capturada por los aficionados.
Diferentes reacciones al post de Scholes
La reacción de los aficionados en X ha sido polarizada, y algunos han tildado a Scholes de «amargado» por menospreciar a un antiguo compañero de equipo durante un periodo de transición. Sin embargo, otros se han hecho eco de preocupaciones similares, señalando que el United tuvo dificultades para superar al Newcastle, que jugaba con 10 hombres, lo que refuerza el argumento de que Carrick puede carecer de la profundidad táctica necesaria cuando su plan de juego falla.
¿Es Carrick el hombre adecuado para el puesto permanente?
Aunque Scholes ha reconocido anteriormente que Carrick está haciendo un gran trabajo para el Manchester United en poco tiempo, el legendario excentrocampista del club cree que necesitan un modelo a seguir similar a los grandes motivadores de la historia del fútbol.
«Michael Carrick lo está haciendo muy bien, el cambio es increíble», declaró Scholes anteriormente en el podcast The Good, The Bad & The Football. «Si te pones en el lugar del propietario, él está ejerciendo una gran presión sobre ellos para que consigan el trabajo. Las personas que toman esa decisión quizá tengan que pensarlo de otra manera, porque no creo que se necesite al entrenador más técnico o con más talento. Estás en un gran club con buenos jugadores que saben lo que hacen, quizá lo que más necesitan es un gestor de personas.
Si nos fijamos en Sir Alex [Ferguson], nunca fue realmente un entrenador, pero conocía a los jugadores, sabía lo que necesitaban y cómo tratarlos para sacar lo mejor de ellos. Si nos fijamos en el Real Madrid con Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane, no creo que sean los entrenadores más técnicos o tácticos, pero son buenos gestores de personas.
Ruben Amorim parecía obsesionado con la táctica y no funcionó, Xabi Alonso parecía igual en el Real Madrid. ¿Necesitan ese tipo de grandes clubes a esos entrenadores o a un gestor de personas?
No sé cómo es el estilo de entrenamiento de Michael, pero me imagino que como gestor de personas es muy bueno, porque es brillante con la gente y con los jugadores. La pregunta sobre Michael es: ¿tiene experiencia? Sé que ha entrenado en la Championship, pero esto es obviamente diferente. ¿Podemos ver a Carrick ganando la Premier League con el United? Mira, aún no lo sabemos».
Una prueba de fuego para la determinación de Carrick.
El entrenador interino se enfrenta ahora a su primer periodo de adversidad, tal y como ha señalado Scholes. Una vez terminada oficialmente la luna de miel, Carrick debe demostrar que es capaz de levantar una plantilla potencialmente desmoralizada y encontrar soluciones tácticas que vayan más allá de la simple gestión de personal. Los Red Devils se prepararán ahora para un partido crucial contra el Aston Villa el 15 de marzo. Ambos equipos han sumado 51 puntos en 29 partidos de la Premier League, y ambos necesitan una victoria para afianzar su posición entre los cuatro primeros y garantizar su clasificación para la Liga de Campeones.
