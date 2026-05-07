Paul Scholes afirma que el «aburrido» Arsenal de Mikel Arteta no será recordado como un «gran equipo», pese a su lucha por el doblete de la Premier League y la Liga de Campeones

Aunque el Arsenal está a un paso de su primer título de liga desde 2004, Paul Scholes no se impresiona por el fútbol que se ve en el Emirates Stadium. El excentrocampista del United, con 11 Premier Leagues bajo Sir Alex Ferguson, cree que la actual plantilla gunner carece de la chispa para ser recordada junto a los mejores equipos del fútbol inglés.

En el último episodio del pódcast Stick to Football deThe Overlap, Scholes afirmó: «No creo que sean los mejores campeones que veremos jamás. No creo que en los próximos años hablemos de este equipo como lo hacemos de los grandes equipos del United».