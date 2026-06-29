Paul Scholes aconseja a Thomas Tuchel dejar en el banquillo a Declan Rice para que Inglaterra alcance el nivel de Francia y Argentina en las eliminatorias del Mundial

Rice se perdió el último partido de grupo ante Panamá por una lesión en la pantorrilla, pero se espera que regrese en dieciseisavos contra la República Democrática del Congo. Sin embargo, Scholes duda de que el mediocampista del Arsenal aporte el empuje ofensivo que esta selección inglesa necesita.

En el podcast «The Good, The Bad & The Football» afirmó: «Inglaterra no necesita dos centrocampistas defensivos. Sin ofender a la República Democrática del Congo, en este tipo de partidos hay que sacar a los delanteros. La elección está entre Rice y Anderson, y yo elegiría a Anderson».

El exjugador del Manchester United añadió: «Creo que él [Anderson] pasará el balón hacia delante un poco más. Piensa en Rice con el Arsenal… Es un gran jugador y líder, claro, y casi siempre prefieres tenerlo en tu equipo. Pero el Arsenal tampoco jugó bien la temporada pasada, ¿no? Rice no logró que [Martin] Odegaard participara, así que tal vez eso se nota en la selección inglesa. Con Anderson no creo que pase».