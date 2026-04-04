Paul Pogba, que ha sufrido numerosas lesiones, podría volver por fin a jugar con el Mónaco tras cuatro meses de ausencia

Se plantearon dudas sobre la decisión de los jugadores de pasar sus días libres en España, pero Pocognoli se apresuró a disipar cualquier preocupación sobre su profesionalidad. El entrenador del Mónaco se centró exclusivamente en los resultados observados en el campo de entrenamiento de La Turbie, en lugar de en la actividad en las redes sociales o en los itinerarios de viaje. «No voy a hacer comentarios sobre el tiempo libre de los jugadores», afirmó Pocognoli. «Es su vida privada. Lo único que puedo decir es que sin duda ha sido productivo, porque han entrenado bien esta semana. Mientras vuelvan con la mentalidad adecuada y rindan bien en La Turbie, en nuestra burbuja, no hay ningún problema para mí».