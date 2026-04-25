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Paul Pogba opina sobre Kobbie Mainoo al ser preguntado si la estrella inglesa debería MARCHARSE del Manchester United
Revitalizado tras ser rechazado por Amorim
En 2026, el futuro de Mainoo en el Manchester United dio un giro radical. Bajo el exentrenador Rubén Amorim, el inglés quedó marginado y se habló de una posible cesión. Tras la salida de Amorim y la llegada de Carrick como interino, Mainoo recuperó la titularidad. Su regreso al once ha sido clave en la actual racha del United, incluido un partido sobresaliente en la victoria 1-0 contra el Chelsea. Desde entonces, Carrick lo ha elogiado por su madurez y serenidad táctica, cualidades que muchos creen que Amorim ignoró.
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El fichaje de Carrick podría ser clave para que Mainoo se quede
En el podcast «Rio Ferdinand Presents», Pogba habló sobre la situación de Mainoo. Conocedor de la presión en la cantera de Carrington, el francés advirtió que, pese al gran interés externo, Mainoo debe escuchar su «sentimiento» hacia el club y la confianza del entrenador.
«Ha jugado y es un chico con mucho talento», explicó Pogba. “Es joven. Es difícil. Depende de cómo se sienta, si se lleva bien con el entrenador y si este confía en él, porque todos los clubes irán detrás de él. No sé nada de su contrato; si queda libre, será otra historia”.
Una carrera que podría volverse legendaria en el Manchester United.
Pogba admitió que, pese al interés de otros grandes clubes europeos, quedarse en Old Trafford podría convertir a Mainoo en una leyenda. Destacó el vínculo único entre la afición y los canteranos, y le instó a valorar el impacto emocional a largo plazo de su carrera.
«Un chico así, que cree en sí mismo y siente que los demás confían en él, acaba preguntándose: “¿Por qué no juego?”. Y entonces se dice: “Debería irme”», añadió Pogba.
Quizá no sea la decisión correcta. Me resulta muy difícil decirle que se vaya, porque la gente del United le adora. Es un jugador fantástico con gran potencial y puede tener una gran carrera en el Manchester United. Así que, no sé, solo le deseo lo mejor. Sea lo que decida, solo quiero verlo jugar porque es un placer».
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Avance en las negociaciones del contrato en Old Trafford
Pogba dio este consejo cuando se informó que los Red Devils están a punto de anunciar la renovación de Mainoo. El nuevo contrato sería de cinco años, con un salario semanal entre 120 000 y 150 000 libras, reflejo de su importancia bajo Carrick. El club quiere cerrar el acuerdo antes de que acabe la temporada para evitar pretendientes. Retener a Mainoo se ve como un paso clave para reconstruir la plantilla en torno a la cantera tras la inestabilidad en el banquillo.