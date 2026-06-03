Paul Pogba ha señalado dos razones por las que la MLS o la Liga Profesional de Arabia Saudí podrían ser su destino ideal, tras el frustrante paso del excentrocampista por el Manchester United y la Juventus

Para el campeón del Mundial 2018, el regreso no fue fácil: una sanción por dopaje lo alejó de las canchas. Aunque la suspensión bajó de cuatro años a 18 meses, pasó más tiempo del que deseaba sin jugar.

El Mónaco le ofreció una vía de regreso a la cima, brindándole su primera experiencia en la Ligue 1 a un hombre nacido y criado en las afueras de París. En el Stade Louis II había grandes esperanzas puestas en él.

Sin embargo, en la temporada 2025-26 solo jugó seis partidos sin marcar. Riise, quien pasó tres años en el club antes de fichar por el Liverpool, esperaba ver resurgir a un «jugador increíble» en la Costa Azul.