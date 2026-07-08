¿Paul Pogba busca nuevo destino? El Mónaco deja la puerta abierta a su salida tras una temporada marcada por las lesiones

La llegada del nuevo entrenador, Filipe Luis, ha cambiado la dinámica de varios veteranos, incluido Pogba. El exdefensa del Atlético de Madrid y del Chelsea dirigió su primer entrenamiento el lunes y usará la pretemporada para definir qué jugadores se ajustan a su plan táctico.

La condición física de Pogba sigue siendo la principal preocupación del cuerpo técnico tras una temporada agotadora en la que solo disputó seis partidos y 115 minutos con el Mónaco debido a problemas de forma, molestias en el muslo, una lesión en la pantorrilla y otra en el tobillo. Ese curso complicado coincidió con el séptimo puesto del Mónaco en la liga, lo que lo relegó a la Conference League. Por ello, la pretemporada será decisiva para el centrocampista: Luis decidirá si lo mantiene en la plantilla o lo traspasa para equilibrar las cuentas.