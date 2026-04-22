Paul Pogba afirma que Bruno Fernandes optaría al Balón de Oro si jugara en el Manchester City en lugar de en el Manchester United

Pogba fue claro: los premios individuales dependen del éxito colectivo. Aseguró: «¿Puede Bruno Fernandes aportar más de lo que ya da en el United? ¿Crees que si jugara en otro equipo no estaría entre los tres primeros del Balón de Oro? Si estuviera en el City, estaría entre los finalistas. Con sus estadísticas y su juego, lo tendría merecido».

Las palabras del francés reflejan una realidad: el Balón de Oro suele ser cosa de quienes triunfan en las grandes ligas europeas. «Pero si no ganas, nadie lo considera. Así es la vida y el fútbol», concluyó Pogba.