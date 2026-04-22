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Paul Pogba afirma que Bruno Fernandes optaría al Balón de Oro si jugara en el Manchester City en lugar de en el Manchester United
Pogba identifica la «pieza que faltaba» para Bruno
Aunque Fernandes es el jugador más regular del United desde 2020, nunca ha alcanzado el podio del Balón de Oro. Pogba, que jugó con él en 79 partidos, cree que el ambiente de Old Trafford es lo único que frena a su excompañero. En su paso por el podcast «Rio Ferdinand Presents», el ahora jugador del AS Mónaco se preguntó si Fernandes podría dar más. Sugirió que, de militar en la máquina ganadora de Guardiola al otro lado de la ciudad, la narrativa sobre el portugués de 29 años sería muy distinta en cuanto a reconocimiento mundial.
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La hipótesis del Manchester City
Pogba fue claro: los premios individuales dependen del éxito colectivo. Aseguró: «¿Puede Bruno Fernandes aportar más de lo que ya da en el United? ¿Crees que si jugara en otro equipo no estaría entre los tres primeros del Balón de Oro? Si estuviera en el City, estaría entre los finalistas. Con sus estadísticas y su juego, lo tendría merecido».
Las palabras del francés reflejan una realidad: el Balón de Oro suele ser cosa de quienes triunfan en las grandes ligas europeas. «Pero si no ganas, nadie lo considera. Así es la vida y el fútbol», concluyó Pogba.
Comparando a Fernandes con los grandes de la Premier League
Fernandes ha participado en 211 goles en solo 322 partidos con el United, aunque solo ha ganado una FA Cup y una Carabao Cup. Pogba asegura que debe situarse al nivel de Kevin De Bruyne, Luka Modric y Mesut Özil.
«Hablamos de Kevin De Bruyne, de Luka Modric, de Mesut Özil», añadió Pogba. “Hablamos de estadísticas: ha marcado más que Frank Lampard en una temporada desde la misma posición, ocho o diez goles; da más asistencias, está en todas partes, tiene un gran volumen de juego, no para de correr, es inteligente y sabe jugar de dos toques, de un toque y disparar”.
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En busca de un hito en la Premier League
A cinco jornadas del final de la Premier League, el capitán del United necesita dos asistencias para igualar el récord de 20, compartido por De Bruyne y Thierry Henry. Además, sus ocho goles le postulan como candidato al premio al Jugador del Año, más allá de la posición del United en la tabla. Volverá a jugar el 27 de abril contra el Brentford.