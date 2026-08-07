Barber también restó importancia a las críticas por la decisión de dejar salir al exinternacional con Inglaterra tras una campaña sobresaliente, en la que sus 14 participaciones de gol la pasada temporada llegaron a reactivar brevemente el debate sobre una posible vuelta a la selección de cara al Mundial.

El directivo del Brighton sostuvo que depender de un atacante veterano suponía importantes riesgos de lesión para la estructura táctica a largo plazo del técnico Fabian Hurzeler. Barber añadió: «Si hubiéramos puesto de inicio a Danny en los primeros cuatro o cinco partidos y se hubiera roto, habría gente diciendo: "¿Por qué dependéis de un jugador de 36 años?" o "¡Es ridículo, deberíais haber pensado en eso!"»

«Sí pensamos en estas cosas, obviamente las pensamos con mucho cuidado, y llegamos a la decisión a la que llegamos y Danny llegó a la decisión a la que llegó. Creemos que es lo correcto para ambas partes», afirmó Barber.