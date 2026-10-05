La sensación del Barcelona Cubarsi está en boca de todos después de ser confirmado como el principal candidato al Golden Boy de 2026. El central de 19 años ha protagonizado un ascenso meteórico, consolidándose como una pieza clave de la defensa azulgrana y desempeñando un papel fundamental en la conquista del Mundial por parte de España. Después de haber sido reconocido ya como el mejor jugador joven del Mundial 2026, ahora se espera de forma generalizada que Cubarsi se lleve el trofeo creado por Tuttosport para homenajear al mejor talento sub-21 que juega en Europa.

El proceso de selección de este prestigioso galardón individual es riguroso y utiliza el Golden Boy Index desarrollado por Football Benchmark. Esta metodología evalúa a los jugadores sobre la base de tres pilares específicos: su rendimiento deportivo, el total de minutos sobre el terreno de juego y la fortaleza relativa de su club. Además, se aplica una bonificación compuesta para tener en cuenta los logros en competiciones europeas e internacionales.