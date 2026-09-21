Jürgen Schwarz
Traducido por
Patrik Schick lamenta el momento «desafortunado» del parón internacional mientras el delantero del Bayer Leverkusen continúa con su histórica racha goleadora
El delantero lamenta el momento del parón
Schick cree que el próximo parón internacional ha llegado en un momento inoportuno, ya que corre el riesgo de interrumpir su espectacular racha de forma. Expresó esas preocupaciones poco después de que su precisa volea rompiera el empate inicial y encaminara al Leverkusen hacia una victoria por 2-0 sobre el Leipzig en el BayArena. Miguel Gutierrez amplió después la ventaja en la segunda parte para asegurar el botín completo al equipo de Carles Martinez Novell y auparlo hasta la quinta posición.
- ANP
La delantera de Chequia expresa su frustración
Ver puerta en las cuatro primeras jornadas permitió a Schick igualar la histórica marca goleadora de Stefan Kiessling de la campaña 2009-10. Aun así, el delantero checo consideró que su cuenta podría haber sido incluso mayor si el impulso en el campeonato doméstico no se hubiera visto frenado por un parón de tres semanas. Al hablar sobre su prolífica racha y el inoportuno momento de la pausa, Schick dijo a DAZN: "Podría haber marcado dos o tres goles más. Pero, en general, hicimos un trabajo realmente fantástico. Por desgracia, ahora llega el parón internacional".
La solidez defensiva se gana elogios
Mientras Schick acaparaba la atención por su poderío ofensivo, el técnico Martinez Novell logró un hito importante al mantener la portería a cero en sus tres primeros partidos oficiales en casa, igualando un récord establecido por Rudi Voller en 2000. Esa solidez defensiva resultó decisiva para neutralizar por completo la línea atacante del Leipzig durante los noventa minutos.
Destacando la disciplina y la organización colectiva del equipo, el guardameta Mark Flekken añadió en DAZN: "Defensivamente, hicimos exactamente lo que nos propusimos. La presión tras pérdida fue buena, forzamos buenas faltas. Estuvimos muy bien en defensa. Todo encajó".
- Getty Images Sport
La forma dispar define a los rivales
El parón liguero de tres semanas ofrece al Leverkusen una oportunidad oportuna para preservar el estado físico de cara a un exigente calendario nacional y europeo. El equipo de Martinez Novell buscará mantener su filo ofensivo, después de haber marcado al menos dos goles en cada uno de sus seis primeros partidos oficiales. Por el contrario, un Leipzig en apuros, noveno en la clasificación, debe aprovechar el descanso para corregir sus problemas a domicilio tras cuatro derrotas consecutivas fuera de casa en la liga.
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