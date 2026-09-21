Mientras Schick acaparaba la atención por su poderío ofensivo, el técnico Martinez Novell logró un hito importante al mantener la portería a cero en sus tres primeros partidos oficiales en casa, igualando un récord establecido por Rudi Voller en 2000. Esa solidez defensiva resultó decisiva para neutralizar por completo la línea atacante del Leipzig durante los noventa minutos.

Destacando la disciplina y la organización colectiva del equipo, el guardameta Mark Flekken añadió en DAZN: "Defensivamente, hicimos exactamente lo que nos propusimos. La presión tras pérdida fue buena, forzamos buenas faltas. Estuvimos muy bien en defensa. Todo encajó".



