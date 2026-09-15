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Patrick Vieira rompe su silencio sobre su emotivo regreso a casa mientras la leyenda del Arsenal se hace cargo de la selección de Senegal
Un regreso a casa largamente esperado
El técnico de 50 años será presentado oficialmente este viernes como seleccionador de Senegal, fecha en la que también tiene previsto anunciar su primera convocatoria. El acuerdo para su nombramiento se alcanzó el mes pasado, lo que supone un profundo hito personal para el excentrocampista.
Aunque Vieira sumó 107 internacionalidades con Francia, nació en Dakar, la capital senegalesa. Se marchó a Europa a los ocho años y acabó iniciando su carrera profesional como jugador en el Cannes.
Sus vínculos con su país natal siguieron siendo fuertes. En 2003, en el apogeo de su fama en la Premier League, regresó para ayudar a fundar una academia de fútbol local. Ahora asume el banquillo para sustituir a Pape Thiaw y guiar el futuro del fútbol de la nación.
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«Honrado y orgulloso»
En sus redes sociales, antes de su rueda de prensa oficial, el exentrenador del Crystal Palace y del Niza compartió su agradecimiento por el nombramiento.
«Es un honor y un orgullo unirme a Senegal como seleccionador del equipo nacional absoluto», escribió Vieira en su Instagram story.
Añadió: «Doy las gracias a la Federación Senegalesa de Fútbol por su confianza. Tengo ganas de conocer al grupo y de empezar a trabajar juntos en los próximos pasos. ¡Vamos, Senegal!»
Recogiendo los pedazos
Vieira hereda una plantilla que todavía acusa tanto la angustia sobre el terreno de juego como una grave polémica fuera de él. Bajo las órdenes del exseleccionador Thiaw, Senegal sufrió un dramático derrumbe en el Mundial, al dejar escapar una ventaja de 2-0 en los últimos minutos ante Bélgica en dieciseisavos de final para acabar perdiendo 3-2 en la prórroga.
Esa decepción llegó después de una campaña muy polémica en la Copa Africana de Naciones de enero. Aunque los Leones de la Teranga ganaron inicialmente la final, les arrebataron de forma sensacional su corona continental como castigo por abandonar el campo durante un caótico enfrentamiento contra Marruecos. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) despidió a Thiaw después del Mundial, al afirmar que su destitución era "en el mejor interés del fútbol senegalés".
Este nuevo cargo representa la primera incursión de Vieira en el ámbito internacional. Su carrera como entrenador de clubes ha incluido etapas en el New York City FC, el Niza, el Crystal Palace y el Estrasburgo. Más recientemente dirigió al conjunto italiano Genoa, del que salió en noviembre de 2025 tras lograr 10 victorias en 37 partidos.
- AFP
Superar las rondas de clasificación y los recursos ante el TAS
No habrá periodo de gracia para la leyenda del Arsenal, con cruciales clasificatorios para la Copa Africana de Naciones a la vuelta de la esquina este mismo mes. La etapa de Vieira arranca con pruebas inmediatas ante Mozambique y Etiopía. Debe levantar rápidamente a una plantilla tocada e implantar su filosofía táctica para asegurar una clasificación sin contratiempos para el próximo torneo.
Junto a la reconstrucción sobre el terreno de juego, se vislumbra una importante resolución fuera del campo. Senegal ha recurrido la decisión de despojarle de su título de la Copa Africana de Naciones, con una audiencia privada del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) prevista para el 8 de octubre en Lausana, Suiza. Vieira esperará un desenlace positivo en los despachos mientras trata de guiar a la nación hacia una nueva era sobre el césped.
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