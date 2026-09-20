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Patrick Vieira, presentado como seleccionador de Senegal y deja a Sadio Mane fuera de su primera convocatoria
Vieira toma las riendas de Senegal y lanza una contundente declaración con su convocatoria
Patrick Vieira ha sido presentado oficialmente como nuevo seleccionador de Senegal en Dakar, dando inicio a un ciclo de cuatro años orientado a mantener la competitividad internacional y construir de cara a 2030. El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, calificó el nombramiento como una necesidad absoluta para la selección nacional.
Nacido en Dakar antes de trasladarse a Francia con ocho años, el técnico, de 50 años, describió asumir el mando de Senegal como un regreso a casa profundamente personal.
En su primera gran decisión, Vieira dio a conocer una convocatoria ampliada de 29 jugadores que incluye importantes ajustes tácticos y ausencias destacadas.
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El entrenador insiste en que el corazón dictó el regreso mientras Mane es omitido
En su comparecencia ante la prensa, Vieira subrayó que su decisión de aceptar la oferta de la federación estuvo impulsada por la emoción más que por una ganancia económica, y prometió una dedicación total para cumplir con las altas expectativas del país. Sin embargo, la gran noticia de su primera convocatoria fue la ausencia del delantero talismánico Sadio Mane.
Vieira aclaró que la estrella del Al-Nassr quedó fuera debido a un pequeño contratiempo físico tras una llamada telefónica directa entre ambos.
«Como os dije, nací aquí, en Dakar. Mis padres nacieron en Dakar. Toda mi familia, mi historia, están aquí, en Dakar. Y, a partir de ahí, hacerme cargo de esta selección no es un paso nuevo en mi carrera, es un regreso a casa», afirmó Vieira. Sobre Mane, añadió: «En cuanto a la ausencia de Sadio, con quien hablé por teléfono, tiene un problema físico y por eso no estará con nosotros en esta concentración, pero seguro que sí estará en la próxima».
La reestructuración en la portería y siete debutantes señalan una nueva era
La convocatoria de Vieira refleja una combinación intencionada de continuidad y savia nueva, más que una reestructuración completa. Tras la retirada internacional de Edouard Mendy, el seleccionador convocó a cuatro porteros y dio su primera inclusión a Ngagne Demba Thiam, del Monza, y a Mamour Ndiaye, del AS Saint-Etienne.
En el grupo figuran siete debutantes, entre ellos el central del Mónaco Sadibou Sane, el lateral del Auxerre Lamine Sy y el delantero del FC Metz Pape Moussa Fall.
«Lo importante no es empezar desde cero», añadió Vieira. «No voy a derribarlo todo ni a tirarlo todo por la borda, sino a preservar lo que se ha conseguido y comenzar un ciclo de cuatro años».
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La remodelada plantilla se prepara para la prueba de la clasificación para la Copa Africana de Naciones
El renovado grupo de 29 jugadores de Senegal se reunirá justo antes de una exigente ventana internacional. Senegal iniciará su campaña de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 contra Mozambique en Maputo el 25 de septiembre.
Después viajará para enfrentarse a Etiopía cuatro días más tarde, el 29 de septiembre, antes de cerrar el parón con un amistoso contra Comoras en Marsella el 4 de octubre.
Los próximos partidos suponen una prueba inmediata para Vieira a la hora de implantar sus principios tácticos sin Mane.
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