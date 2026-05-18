Agyemang, nacido en Connecticut, llegó a Inglaterra justo antes de la temporada 2025-26 tras un traspaso récord que lo llevó del Charlotte FC a la Championship.

El trabajador delantero de 25 años retrasó su debut con el Derby por una operación de hernia y, como era de esperar, tardó en recuperar su mejor forma tras recuperarse. Sin embargo, se convirtió en una fuente habitual de goles para los Rams durante un invierno satisfactorio.

Cuando por fin alcanzó su mejor nivel, una lesión en el tendón de Aquiles en abril truncó su primera temporada en Pride Park y lo marginó de los play-offs.

Su sueño de jugar el Mundial en casa se truncó de la forma más cruel, pero volverá con más ganas de demostrar su valía y lograr un mayor reconocimiento internacional. Aún no se sabe qué camiseta vestirá cuando lo haga.