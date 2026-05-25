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Patrice Evra señala al jugador que el Manchester United debe fichar este verano
Se ha relacionado a Osimhen con varios clubes de la Premier League
A pesar de los rumores que lo vinculaban con clubes de Merseyside y el oeste de Londres, Osimhen nunca firmó con ninguno. El delantero de 27 años siguió brillando en Francia e Italia.
Ganó la Serie A con el Nápoles y luego fichó por el Galatasaray, donde marcó 59 goles en 74 partidos.
Aún en la cima de su carrera, podría aceptar el reto de brillar en Inglaterra. ¿Terminará en Old Trafford o ya cubrió el puesto de delantero centro del United el fichaje de 74 millones de libras (100 millones de dólares) de Benjamin Sesko en 2025 y sus 12 goles en la campaña de debut?
- AFP
Por qué Evra quiere ver al prolífico delantero Osimhen en Old Trafford
El exlateral Evra, en una entrevista con GOAL para Stake, respondió así al elegir un fichaje para los Red Devils: «Osimhen. Siento mucho respeto por el Galatasaray, por el cariño que le tienen allí y por cómo es el jugador.
«El Man United necesita un delantero de verdad. Tengo respeto por los que tiene, como Mbuemo, pero antes teníamos cuatro increíbles y, para competir en todas las competiciones, se necesitan más delanteros.
También hacen falta defensas: un lateral izquierdo de repuesto y un lateral derecho. Casemiro se va, así que hay que reemplazarlo. Pero si tengo que elegir a uno, digo Osimhen, porque sé que puede marcar la diferencia».
Los Red Devils aseguran que la estrella nigeriana será «transformadora».
Evra no es el primero en apuntar al United hacia Osimhen. El exdelantero de los Red Devils, Louis Saha —que sabe lo que hace falta para liderar la delantera en el llamado «Teatro de los Sueños»— ya lo había señalado: «Me gusta mucho Victor Osimhen. Tiene el carácter y la calidad necesarios. Además, cuenta con un buen historial en Europa: triunfó en Francia, fue campeón en Italia con el Nápoles y se ha ido a Turquía con el Galatasaray, donde ha brillado, un fichaje que, seamos sinceros, probablemente no deseaba.
Ha marcado en todas las ligas, tiene experiencia en la Champions y su personalidad reforzaría al grupo.
«Su fichaje sería transformador para el Manchester United. Sufrió mucha presión en el Nápoles y llevó al club a su primer título en 33 años, así que es el hombre ideal para liderar nuestra delantera. Tendría un impacto enorme; ojalá la directiva actúe, porque es justo lo que necesitamos».
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¿Fichará el Manchester United a algún delantero que le haga competencia a Sesko?
Rio Ferdinand quería que el United fichara a Osimhen antes de su “fichaje de ganga” por el Galatasaray por 64 millones de libras (86 millones de dólares) en 2025. Ese consejo se ignoró y ahora se valoran otras opciones.
Sesko ha madurado como goleador de los Red Devils, pero con la vuelta a la Champions en 2026-27, Michael Carrick —recién fichado como entrenador— sabe que hace falta más potencia ofensiva para competir en todos los frentes.