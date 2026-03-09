Desde el nombramiento de Carrick como sustituto provisional de Ruben Amorim, el United ha disfrutado de un importante resurgimiento en su rendimiento. Bajo su dirección, el equipo ha conseguido seis victorias, un empate y solo una derrota. Muchos piden que el excentrocampista ocupe el puesto de forma permanente, mientras que algunos expertos sostienen que los Red Devils deberían buscar a otra persona.

Al abordar el tema, Evra declaró a Stake: «No hablo con la directiva del Manchester United ni con Sir Jim Ratcliffe, pero, sinceramente, y sin faltar al respeto al PSG ni a Nasser Al-Khelaifi, creo que Luis Enrique sería el entrenador perfecto para el Manchester United. Me encanta este hombre, me encanta su filosofía, lo que ha vivido en su vida personal y cómo lo ha superado demuestra su personalidad. El trabajo que ha hecho en el PSG, llevándolos a la Champions League sin Lionel Messi, Kylian Mbappé o Neymar, es fantástico. Los jugadores tendrían que trabajar muy duro para jugar en el Man United, tendrían que correr mucho y creo que Enrique aportaría eso. Pero no creo que debamos descartar a Michael Carrick, ha hecho un gran trabajo y tenemos que darle una oportunidad. La gente quiere un entrenador increíble para el Manchester United, pero ahora mismo necesitamos a alguien que entienda al club y a los jugadores. Enrique es un genio de la táctica y es genial con los jugadores, pero creo que Carrick se merece una oportunidad.