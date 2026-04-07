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Patrice Evra admite que amenazó con «matar» a Carlos Tévez por «traicionar» al Manchester United al fichar por el Manchester City, al tiempo que desvela la «pelea» que el exdelantero tenía con Sir Alex Ferguson
La explosiva salida de Tévez del United
La estrecha amistad entre ambos jugadores se puso a prueba cuando el delantero argentino decidió fichar por el rival local del United tras la derrota en la final de la Liga de Campeones de 2009 ante el Barcelona. Evra, que compartió campo con Tevez en 79 ocasiones con la camiseta roja, recordó la sorpresa que le causó la noticia mientras estaba de vacaciones. Cree que la marcha se debió a la falta de ofertas de renovación y a una creciente «tensión» entre el delantero y el entrenador Ferguson.
- AFP
Desengaños y amenazas
Evra mantiene una relación fraternal con Tevez, pero admite que, en aquel momento, le costó muchísimo asimilar la noticia. Destacó que ese fichaje alteró radicalmente el equilibrio de poder en Manchester, proporcionando al City la plataforma que necesitaba para convertirse en una potencia dominante en el fútbol inglés.
En declaraciones a The Athletic, Evra dijo: «Fue doloroso, tío. Me partió el corazón. No me lo podía creer. Fue después de la final de la Champions y él no fue titular. Tenía un lío con Ferguson. Tevez decía: “No me han ofrecido nada”. Lo vi mientras estaba de vacaciones. ¡Bum! Tevez ficha por el Manchester City. Le llamé y le dije: “Te voy a matar, te voy a romper las piernas, Carlito”. Fue demasiado doloroso. Fue difícil de digerir. Pero creo que fue una venganza contra Sir Alex Ferguson. Por eso me decepcionó, porque al final nunca se sabrá la verdadera historia».
Respetar la decisión de un hermano
Evra sostiene que el United pagó un alto precio por el traspaso, ya que la llegada de Tevez al Etihad Stadium fue el catalizador del primer título de la Premier League del City. Sin embargo, el exinternacional francés prefiere anteponer su historia personal a la rivalidad deportiva. Evra añadió: «Pagamos un alto precio. Si Tevez no hubiera fichado por el City, no creo que hubieran empezado siquiera a ganar una liga. Te sientes traicionado, pero sigue siendo mi hermano. Hay que respetar su decisión».
- AFP
El legado de la división de Mánchester
La rivalidad desencadenada por el fichaje de Tevez sigue marcando la era moderna del derbi, en la que el United sigue luchando por recuperar su antiguo dominio en la liga. Mientras que los «Diablos Rojos» no han ganado la Premier League desde la última temporada de Ferguson, en 2012-13, el City ha conquistado siete títulos de liga en ese mismo periodo. Aunque Evra y Tevez siguen siendo buenos amigos tras su retirada, ese traspaso se erige como un momento decisivo que cambió para siempre la trayectoria de los dos grandes de Mánchester.