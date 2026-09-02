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Gianluca Minchiotti

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Pato revela: «Conocí a Del Piero llamando a la puerta de su casa sin avisarle. Así fue»

AC Milán
A. Pato
Serie A

El brasileño, ex del Milan, cree que el AC Milan puede pelear por el Scudetto: «¡Basta, Inter!»

Alexandre Pato, entrevistado por la Gazzetta dello Sport, apuesta por el Milan para el Scudetto. Y cuenta una anécdota sobre cómo se hizo amigo de Alessandro Del Piero.


SOBRE DEL PIERO

"Siempre lo he admirado mucho y un día, cuando acababa de llegar a Italia, fui con un amigo a Turín a conocerlo. Sabía dónde vivía y llamé a la puerta de su casa".


¿De verdad? ¿Sin avisarle?

"Sí, fue así. Le dije: "He venido porque tenía muchas ganas de conocerte". Y él fue realmente muy amable: me invitó a entrar, hablamos largo rato y luego salimos a cenar. Incluso pagó la cuenta (ríe, ndr)".


  • SOBRE EL MILAN Y EL SCUDETTO

    "Para mí, Inter y Milan siempre están entre los favoritos. En la carrera por el Scudetto también tendría cuidado con el Napoli porque tiene un gran equipo. El Inter en estos años ha celebrado mucho y he comentado para SBT (una televisión brasileña, ndr) dos finales de Champions en las que fue protagonista. ¡Ahora basta de Inter! (ríe, ndr) Espero que, cuanto antes, sea el Milan el que llegue a la final de la Champions".


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