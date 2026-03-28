Pato cuenta su historia: «Decían que era el nuevo Ronaldo; en el Milan había leyendas, pero recuerdo lo que hizo Ancelotti. Y en cuanto a las lesiones...»

Uno de los mayores «y si...» de la historia reciente del fútbol.

Alexandre Pato, que llegó al Milan con apenas 18 años, parecía destinado a escribir páginas importantes de nuestro deporte favorito, pero al final su carrera se vio marcada por numerosas lesiones que frenaron, limitaron y, en última instancia, nunca le permitieron alcanzar el verdadero éxito definitivo.

En el Milan, en cualquier caso, dejó gratos recuerdos a los aficionados rossoneri, recuerdos que el propio exnúmero 7 brasileño quiso revivir en una entrevista concedida a los compañeros de The Athletic: «En el vestuario, a mi derecha, está Paolo Maldini. Luego, frente a mí, veo a Kaká y a Ronaldo. Era un equipo de leyendas. Ancelotti nos dijo a todos que nos pusiéramos de pie cuando entré. Todos los jugadores se acercaron a saludarme. Pensé: “Vaya, esto es respeto”. Puedes ser el mejor jugador del mundo, pero debes mantenerte humilde. Debes respetar a los demás».