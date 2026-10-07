El agente Federico Pastorello, entrevistado por Sportmediaset, habla, entre otros asuntos, también de Simone Inzaghi, que tras su experiencia de cuatro años en el Inter, ahora está en su segunda temporada en Arabia Saudí, en el banquillo del Al-Hilal.





«¿Si alguna vez existió la posibilidad de volver a Italia en verano? Un año de experiencia le ha servido mucho, luego al final de la temporada se hará balance, no está cerrado ni en un sentido ni en el otro, luego obviamente también habrá que tener en cuenta la voluntad del club. Cada verano hay 4-5 clubes que lo buscan, también desde Italia, también este verano, pero ni siquiera hubo necesidad de iniciar contactos porque su voluntad era la de quedarse», cuenta Pastorello.