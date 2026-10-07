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Palmisani FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Pastorello, agente de Palmisani: «La Juventus este verano podía decidir si ficharlo, ahora está en el abanico de posibilidades»

Juventus
L. Palmisani
Fichajes
Serie A
Frosinone

Habla el agente del portero del Frosinone y de la Sub-21. Y también hace balance sobre Meret

El agente Federico Pastorello, entrevistado por Sportmediaset, habla, entre otros, también de Lorenzo Palmisani, nacido en 2004, portero del Frosinone y de la selección sub-21 de Italia.


"¿Si Palmisani es una idea para la Juventus? La Juve ya este verano había tenido un acercamiento, como muchos otros clubes extranjeros y también de la Premier League. La Juventus tuvo un momento en el que podía decidir si ficharlo como número 12 para ponerlo por detrás de Vicario, lo que habría sido una oportunidad. Pero un chico tan joven y tan bueno tiene que jugar... La Juventus, digamos, está en el abanico de posibilidades; luego veremos qué pasa", cuenta Pastorello.

  • SOBRE MERET

    Entre los jugadores representados por Pastorello también está Alex Meret, portero de la generación de 1997, con contrato con el Napoli hasta el 30 de junio de 2027: "¿Si puede renovar de nuevo con el Napoli? Seguramente estaremos abiertos a escuchar las oportunidades que se presenten. Pero si tuviera que apostar algo, diría que Alex está tan ligado a ese entorno que no se puede excluir que pueda quedarse, obviamente si el Napoli lo quiere".

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