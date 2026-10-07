El agente Federico Pastorello, entrevistado por Sportmediaset, habla, entre otros, también de Lorenzo Palmisani, nacido en 2004, portero del Frosinone y de la selección sub-21 de Italia.
"¿Si Palmisani es una idea para la Juventus? La Juve ya este verano había tenido un acercamiento, como muchos otros clubes extranjeros y también de la Premier League. La Juventus tuvo un momento en el que podía decidir si ficharlo como número 12 para ponerlo por detrás de Vicario, lo que habría sido una oportunidad. Pero un chico tan joven y tan bueno tiene que jugar... La Juventus, digamos, está en el abanico de posibilidades; luego veremos qué pasa", cuenta Pastorello.