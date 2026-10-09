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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Traducido por

Partidos y resultados de Inglaterra en 2026: calendario de la selección inglesa, canales de TV, streaming en directo y cómo verlo

Inglaterra
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Guía completa del año de Inglaterra, incluido cómo ver los partidos en directo y más

La selección femenina de Inglaterra afrontó 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Al vencer a España en la tanda de penaltis en la final de la Eurocopa, hizo exactamente eso. No fue nada fácil para Inglaterra en Suiza, ya que también necesitó una tanda de penaltis para superar a Suecia en cuartos de final y una prórroga para imponerse a Italia en semifinales. Pero, al final de todo, el equipo de Sarina Wiegman volvió a salir vencedor, tomándose la revancha ante España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

En 2026, Inglaterra buscaba volver a tumbar a España, esta vez en su grupo de clasificación para el Mundial femenino de 2027. Solo el equipo que terminara en lo más alto de la clasificación lograría el billete directo para el torneo de Brasil, mientras que al resto le esperaría la vía de la repesca. Por desgracia, La Roja se tomó la revancha ante Inglaterra en esta ocasión, condenando al equipo de Wiegman a la repesca, que se disputará en la segunda mitad de 2026.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el calendario de Inglaterra, sus partidos, resultados y cómo ver al equipo.

  • ¿Qué resultados ha tenido Inglaterra en 2026?

    Inglaterra firmó un arranque fantástico en la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027, al ganar sus cuatro primeros partidos, incluido uno ante España en Wembley, para situarse en lo más alto del grupo con dos encuentros por disputar. Eso dejaba a Inglaterra en una posición inmejorable para hacerse con la única plaza de clasificación directa disponible, ya que solo necesitaba un punto en el partido a domicilio contra España del 5 de junio para sellar su billete para el torneo de Brasil.

    Por desgracia, nada salió según lo previsto en Mallorca, donde Inglaterra sufrió su derrota más abultada de la era Wiegman, y la mayor en 17 años en términos generales, ya que España se impuso por 4-0 para colocarse líder del grupo de clasificación. Eso dejaba a Inglaterra necesitando un enorme favor de Islandia, que no pudo concedérselo, al perder 6-1 contra España y hacer que la propia victoria de Inglaterra sobre Ucrania no sirviera de nada, lo que la mandó al play-off.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ¿Qué partidos tiene Inglaterra en 2026?

    Habrá dos rondas de play-offs para el Mundial, ambas en formato de eliminatorias a doble partido. La primera eliminatoria tendrá lugar en el parón internacional de octubre, con Inglaterra enfrentándose a Grecia, el equipo que actualmente ocupa el puesto 59 del mundo. Los dos partidos supondrán los primeros enfrentamientos de la historia entre ambas selecciones en el fútbol internacional femenino.

    Si gana, Inglaterra pasará a la segunda y última ronda, donde le esperará Eslovaquia o Ucrania, a la que Inglaterra acaba de vencer dos veces. Esos partidos se disputarán en el parón internacional que se extiende entre finales de noviembre y comienzos de diciembre.

    Si Inglaterra logra salir indemne y asegurarse una plaza en el Mundial femenino de 2027, conocerá a sus rivales de la fase de grupos cuando se celebre el sorteo del torneo el 11 de diciembre.

  • Cómo ver a Inglaterra en 2026

    Los derechos de los partidos de la selección femenina de Inglaterra no son los mismos que los del equipo masculino, y ITV es la cadena que emite los encuentros de Inglaterra. Los partidos se ofrecen en directo a través de sus distintos canales, a menudo en ITV1 o ITV4, y también en ITVX, su servicio de streaming.

    Sin embargo, si Inglaterra juega contra Escocia, Gales o Irlanda del Norte, esto puede cambiar. La BBC tiene los derechos de retransmisión de los partidos del resto de las naciones británicas y, como resultado, el viaje de Inglaterra a Glasgow para enfrentarse a Escocia a finales de 2023 se emitió en BBC One en lugar de en ITV en aquella ocasión.

    Para los aficionados de Inglaterra en Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver los partidos de Inglaterra. En líneas generales, FOX y FS1 ofrecieron los partidos de la Eurocopa, mientras que algunos encuentros también se emiten en ESPN.

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  • Calendario de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónEstadio
    3 de marzo17:00Ucrania 1-6 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposMardan Stadium, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra 2-0 IslandiaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra 1-0 EspañaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposWembley Stadium, Londres
    18 de abril17:30Islandia 0-1 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposLaugardalsvollur Stadium, Reikiavik
    5 de junio20:00España 4-0 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junio20:00Inglaterra 3-0 UcraniaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 de oct.17:30Grecia 0-3 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - play-off, ronda 1Pankritio Stadium, Heraclión
    13 de oct.19:30Inglaterra vs GreciaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - play-off, ronda 1King Power Stadium, Leicester

    Los próximos partidos y los detalles para 2026 se anunciarán a su debido tiempo.

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