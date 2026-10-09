La selección femenina de Inglaterra afrontó 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Al vencer a España en la tanda de penaltis en la final de la Eurocopa, hizo exactamente eso. No fue nada fácil para Inglaterra en Suiza, ya que también necesitó una tanda de penaltis para superar a Suecia en cuartos de final y una prórroga para imponerse a Italia en semifinales. Pero, al final de todo, el equipo de Sarina Wiegman volvió a salir vencedor, tomándose la revancha ante España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

En 2026, Inglaterra buscaba volver a tumbar a España, esta vez en su grupo de clasificación para el Mundial femenino de 2027. Solo el equipo que terminara en lo más alto de la clasificación lograría el billete directo para el torneo de Brasil, mientras que al resto le esperaría la vía de la repesca. Por desgracia, La Roja se tomó la revancha ante Inglaterra en esta ocasión, condenando al equipo de Wiegman a la repesca, que se disputará en la segunda mitad de 2026.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el calendario de Inglaterra, sus partidos, resultados y cómo ver al equipo.