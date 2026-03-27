Los partidos amistosos internacionales entre las selecciones que se están preparando para el próximo Mundial han ofrecido un gran espectáculo en distintos puntos del mundo. Mientras algunas selecciones aún se disputan las últimas plazas para el Mundial, aquellas que ya tienen asegurada su participación en Estados Unidos, Canadá y México se han enfrentado en partidos de preparación que han dado respuestas a sus respectivos seleccionadores. Veamos cómo han ido los amistosos más prestigiosos y quiénes han destacado más.
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Partidos amistosos internacionales: España en plena forma, Alemania impresionante con Wirtz y Noruega, derrotada. Asistencias de Koopmeiners y Dumfries, y Ghedjemis brilla
ESPAÑA-SERBIA – Todo ha sido pan comido para España, que ha arrollado a Serbia y ha enviado un mensaje a todas las demás grandes selecciones, confirmándose como una de las principales favoritas para alzarse con el título. A pesar de jugar contra un equipo que no irá al Mundial, en Vila-real, la Roja venció por 3-0 al equipo de Milinkovic-Savic, Pavlovic, Kostic y Samardzic. Marcaron Oyarzabal, con un doblete, y Muñoz.
HOLANDA-NORUEGA – Gran victoria también para los Oranje, que se imponen por 2-1 a una Noruega que tanto daño le había hecho a Italia. En Ámsterdam, los locales se vieron por detrás en el marcador tras un gol de Schjelderup, pero primero Van Dijk y luego el exjugador del Milan Reijnders le dieron la vuelta al resultado. Destacan las asistencias de Koopmeiners y Dumfries; también saltaron al campo Malen y De Vrij.
SUIZA-ALEMANIA – Espectáculo en Basilea, donde Suiza pierde por 4-3 ante Alemania. El exjugador del Bolonia Ndoye abre el marcador, luego Tah empata. A continuación, Embolo pone el 2-1 y Gnabry el 2-2. Wirtz vuelve a adelantar a los suyos antes del nuevo empate de Monteiro. En los últimos minutos, sin embargo, el mediapunta del Liverpool sentenció el resultado final: una actuación monstruosa para él, que marcó dos goles y dio dos asistencias. En el equipo local, Freuler y Akanji fueron titulares, mientras que Jashari y Abischer entraron en la segunda parte.
Por último, cabe destacar también la clara victoria de Argelia sobre Guatemala en un partido disputado en el Ferraris de Génova: el marcador final fue de 7-0 y, además de los goles de Gouiri, Mahrez y el exjugador de la Roma, Aouar, también anotó Fares Ghedjemis. En su debut con la selección absoluta, el jugador que está destacando en la Serie B con el Frosinone marcó inmediatamente su primer gol con la camiseta de su país.