¡Partido en casa para España! La finalísima contra Argentina podría jugarse en el Santiago Bernabéu tras descartarse el plan de Qatar debido al conflicto en Oriente Medio
Una carrera contra el tiempo en Madrid
El prestigioso enfrentamiento entre los reyes de Europa y Sudamérica estaba inicialmente previsto que se celebrara en Doha. Sin embargo, la escalada del conflicto en Oriente Medio, incluidos los ataques iraníes contra bases dentro del país y una intensificación general de las tensiones regionales, ha hecho inviable el plan original. A solo dos semanas del inicio previsto, los organizadores trabajan sin descanso para encontrar una alternativa adecuada. La RFEF ha obtenido la aprobación del Real Madrid y de las autoridades locales para celebrar el partido en el Santiago Bernabéu. No obstante, la propuesta se enfrenta a un obstáculo importante: según se informa, la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) se opone a la idea de jugar en lo que considera un entorno «local» para La Roja, y ha expresado su preocupación por una posible pérdida de neutralidad competitiva.
Negociando la narrativa del «visitante»
En el programa El Larguero, el periodista Esteban Edul explicó que la AFA considera que jugar en Madrid supondría una desventaja injusta para la Albiceleste. Este sentimiento ha provocado un punto muerto entre la UEFA y la CONMEBOL, y una fuente interna de la RFEF ha añadido que no hay ningún acuerdo, lo que pone en peligro la celebración del partido.
Explorando terreno neutral y retrasos
Dado que la propuesta del Bernabéu ha resultado controvertida, han surgido tres vías distintas para salvar el partido. La primera es un nuevo aplazamiento hasta más adelante en el año, aunque el apretado calendario internacional lo hace difícil. La segunda opción consiste en elegir un lugar neutral tradicional en Europa, y actualmente se están barajando Londres, Lisboa y Roma como posibles compromisos. La tercera opción, más radical, es la contrapropuesta de Argentina de albergar el partido en el Monumental de Buenos Aires, una medida que se considera en gran medida una jugada táctica en las negociaciones. España se juega mucho: el seleccionador Luis de la Fuente está ansioso por que se celebre el partido para poner a prueba a su equipo contra los campeones del mundo, sobre todo dada la incertidumbre que rodea al segundo partido amistoso contra Egipto en Catar.
Una decisión decisiva para De la Fuente
Si la Finalissima se pospone o cancela oficialmente, España se enfrentará a una pesadilla logística para conseguir rivales de primer nivel para el próximo parón internacional. A De la Fuente le han prometido dos partidos, pero la ausencia de un acuerdo definitivo con Argentina o Egipto deja a la selección en el limbo. La prioridad de Argentina sigue siendo proteger la integridad del partido y garantizar que sus jugadores veteranos no se vean sometidos a viajes innecesarios o entornos hostiles.
