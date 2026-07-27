El Partido de las Estrellas de la MLS conserva cierto encanto. Es una tradición que la liga mantiene, un punto culminante anual y un recordatorio de que, ante todo, es una liga estadounidense.

Desde su creación, sin embargo, se debate su relevancia. Al principio tenía sentido: la liga era más pequeña y un Partido de las Estrellas ofrecía a los nuevos aficionados algo familiar que celebrar.

Hoy, sin embargo, la situación es extraña. Muchos de los mejores jugadores estarán, pero otros —sobre todo Lionel Messi— no. Con varias estrellas ausentes y un continente aún recuperándose de la resaca del Mundial, ¿sigue importando? ¿Qué es ser un All-Star? ¿Hora de cambiar de formato? Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.