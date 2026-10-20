La preparación del Manchester United para su enfrentamiento de Champions League contra el Como ha sufrido un duro revés: seis jugadores del primer equipo no participaron en el entrenamiento del martes. El contratiempo llega en el peor momento para Carrick, que atraviesa una etapa difícil en Old Trafford, con el equipo inmerso en una racha de seis partidos sin ganar en todas las competiciones.

Entre los ausentes estaban Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu y el joven defensa Ayden Heaven. Según informa talksport, los distintos problemas, desde molestias musculares hasta enfermedades, han dejado al cuerpo técnico con pocas opciones.

La situación de los lesionados sigue siendo una de las principales preocupaciones del entrenador mientras intenta enderezar el rumbo. Benjamin Sesko tampoco está disponible por una lesión en la espinilla, lo que limita aún más la capacidad de Carrick para rotar a sus jugadores de ataque durante esta exigente serie de partidos.