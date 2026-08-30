Getty Images Sport
Traducido por
«Parte del problema»: le dicen a Michael Carrick que debe reemplazar urgentemente a la estrella del Manchester United tras una actuación lamentable
Problemas defensivos contra el Ipswich
El Manchester United logró una impresionante victoria por 5-2 ante el Ipswich Town el domingo, pero los tertulianos de talkSPORT volvieron a dejar en evidencia con dureza sus fragilidades defensivas. Michael Carrick vio cómo su equipo se quedó por detrás muy pronto cuando Leif Davis abrió el marcador.
Abdul Fatawu superó con facilidad a Luke Shaw por la banda derecha antes de encontrar a Davis en el segundo palo. Aunque Bruno Fernandes inspiró una contundente remontada con un hat-trick, junto a un gol en propia puerta de Jacob Greaves y un tanto de Bryan Mbeumo, mientras Chuba Akpom marcó el gol del honor para el Ipswich, el tanto inicial desató una indignación generalizada por el alarmante declive defensivo de Shaw.
- AFP
La dura crítica de Crook
La actuación defensiva provocó una dura valoración del lateral izquierdo por parte de Alex Crook, de talkSPORT. Al analizar el partido en GameDay Live junto a Micky Gray, Crook lanzó un feroz ataque contra Shaw.
Crook afirmó: "No tengo palabras. No tengo palabras. Luke Shaw estuvo horrible en Hull la semana pasada. Volvió a estar horrible allí. ¿Cuántos años lleva siendo horrible? Es parte del problema. Es parte de la razón por la que el Manchester United no deja su portería a cero. Es parte de la razón por la que siguen perdiendo partidos y, aun así, no hay señales de que vaya a llegar nadie para sustituirle".
Preguntas surgidas en la pretemporada
Gray también cuestionó la preparación defensiva y la aplicación del equipo durante el parón veraniego. El exjugador destacó la facilidad con la que los extremos rivales superaron la línea defensiva en los compases iniciales.
Gray señaló: "¿Qué han estado haciendo los laterales del Manchester United en la pretemporada? Porque parece que han desconectado. Diogo Dalot y Luke Shaw, quiero decir, ¿cómo puede ser tan fácil para Fatawu irse de Luke Shaw y encontrar a su hombre dentro del área? Leif Davis se ha metido en una zona en la que solo tiene que poner ese balón al primer toque".
Estas evidentes vulnerabilidades han llevado a los aficionados a exigir refuerzos inmediatos.
- (C)Getty Images
Soluciones para el mercado de fichajes
El Manchester United debe sopesar ahora sus opciones en los últimos días del mercado de fichajes para resolver este evidente problema. Con el Newcastle United cerrando la puerta a la salida de Lewis Hall, Carrick afronta un tenso final de mercado veraniego. Si el club no logra incorporar a un lateral izquierdo fiable, sus fragilidades defensivas amenazan con socavar seriamente sus aspiraciones para el resto de la temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias