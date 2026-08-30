El Manchester United logró una impresionante victoria por 5-2 ante el Ipswich Town el domingo, pero los tertulianos de talkSPORT volvieron a dejar en evidencia con dureza sus fragilidades defensivas. Michael Carrick vio cómo su equipo se quedó por detrás muy pronto cuando Leif Davis abrió el marcador.

Abdul Fatawu superó con facilidad a Luke Shaw por la banda derecha antes de encontrar a Davis en el segundo palo. Aunque Bruno Fernandes inspiró una contundente remontada con un hat-trick, junto a un gol en propia puerta de Jacob Greaves y un tanto de Bryan Mbeumo, mientras Chuba Akpom marcó el gol del honor para el Ipswich, el tanto inicial desató una indignación generalizada por el alarmante declive defensivo de Shaw.