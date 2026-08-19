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«Parte de mi vida cotidiana»: la estrella del Bayern de Múnich Jamal Musiala rompe su silencio tras unos preocupantes desplomes sobre el césped
Musiala revela el diagnóstico tras desplomarse sobre el césped
Musiala ha revelado que está recibiendo tratamiento médico por crisis de ausencia después de desplomarse en el campo dos veces en cuatro días. El jugador de 23 años cayó al suelo durante el amistoso de pretemporada del martes contra el Heidenheim poco después de entrar como suplente en la segunda parte.
Jugadores de ambos equipos formaron un círculo de protección alrededor de Musiala mientras recibía atención médica sobre el césped antes de marcharse por su propio pie. El incidente se produjo después de un colapso similar el sábado durante un amistoso contra el RB Leipzig, en el que el internacional alemán abandonó el terreno de juego aparentemente aturdido.
A través de Instagram, para abordar la creciente preocupación, Musiala aclaró que los episodios se deben a una disfunción neurológica. Tranquilizó a los aficionados asegurando que está bajo la supervisión de especialistas médicos y que sigue totalmente centrado en continuar su carrera como jugador.
El internacional alemán aclara su estado médico
Dirigiéndose directamente a los aficionados, Musiala explicó que la afección es manejable y no supone ningún riesgo más amplio para su salud a largo plazo. Confirmó que el Bayern y su red de apoyo personal son plenamente conscientes de su diagnóstico.
«Entiendo que muchos de vosotros estéis preocupados», escribió Musiala. «Me gustaría zanjar hoy esas preocupaciones y explicar la situación: me han diagnosticado crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, derivadas de una disfunción neurológica. Estas pueden provocar el tipo de incidentes vistos recientemente, como durante el partido contra el Leipzig o el encuentro en Heidenheim.
»Sé que a primera vista pueden parecer alarmantes, pero para mí actualmente forman parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo una atención médica excelente y sigo siendo muy optimista. El Bayern y mi red de apoyo personal están a mi lado, ayudándome a superar esto».
Superando las revisiones médicas para seguir jugando
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, confirmó tras el partido del martes que la cúpula del club estaba plenamente informada sobre el historial médico de Musiala antes de que saltara al campo. Desde entonces, los expertos médicos han dado el visto bueno al mediapunta para que siga jugando al fútbol con seguridad.
Añadió: «Lo importante es que no hay ningún riesgo adicional para la salud. En estrecha consulta y en contacto regular con los expertos, fue mi deseo personal afrontar este desafío; con la autorización médica de los neurólogos, quiero seguir haciendo lo que más ayuda a mi recuperación: simplemente vivir mi vida y perseguir mi pasión por jugar al fútbol. He asumido toda la responsabilidad de esta decisión. En general, me siento muy positivo y voy por el buen camino».
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El Bayern se prepara para la Supercopa de Alemania
Musiala pidió privacidad respecto a su tratamiento en curso y confirmó que solo tiene la intención de compartir más detalles con su familia, el club y especialistas médicos. Subrayó que se siente positivo y que asume toda la responsabilidad por su decisión de jugar.
El Bayern centra ahora su atención en la competición, ya que la nueva temporada arranca oficialmente. El Bayern se enfrenta el sábado a su gran rival, el Borussia Dortmund, en la Supercopa de Alemania, el tradicional telón de apertura de la campaña doméstica.
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