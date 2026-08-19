«Parte de mi vida cotidiana»: la estrella del Bayern de Múnich Jamal Musiala rompe su silencio tras unos preocupantes desplomes sobre el césped

Musiala ha revelado que está recibiendo tratamiento médico por crisis de ausencia después de desplomarse en el campo dos veces en cuatro días. El jugador de 23 años cayó al suelo durante el amistoso de pretemporada del martes contra el Heidenheim poco después de entrar como suplente en la segunda parte.

Jugadores de ambos equipos formaron un círculo de protección alrededor de Musiala mientras recibía atención médica sobre el césped antes de marcharse por su propio pie. El incidente se produjo después de un colapso similar el sábado durante un amistoso contra el RB Leipzig, en el que el internacional alemán abandonó el terreno de juego aparentemente aturdido.

A través de Instagram, para abordar la creciente preocupación, Musiala aclaró que los episodios se deben a una disfunción neurológica. Tranquilizó a los aficionados asegurando que está bajo la supervisión de especialistas médicos y que sigue totalmente centrado en continuar su carrera como jugador.