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USA Fourth of July GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Parte de algo más grande»: cómo Mauricio Pochettino y la selección masculina de fútbol de Estados Unidos protagonizaron la historia del 4 de julio en el 250.º aniversario de la nación

Analysis
USA
World Cup
M. Pochettino
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium

En el 250.º aniversario del 4 de julio, Mauricio Pochettino y la selección masculina de Estados Unidos son el equipo de todo el país, y su recorrido en el Mundial se ha vuelto una fiesta del fútbol estadounidense.

SEATTLE — Entre fuegos artificiales y el cántico «USA», los aficionados recibieron en el T-Mobile Park a los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos que disputarán el Mundial este verano. Por fin salió Cristian Roldán, el héroe local, con un tridente en alto y bajo una ovación atronadora.

Por fin apareció el protagonista: Mauricio Pochettino, con la camiseta de los Mariners, pisó el diamante para lanzar la primera bola ceremonial. Sin experiencia en béisbol, su lanzamiento no fue un strike, pero se quedó cerca.

En la víspera del 250.º aniversario de Estados Unidos, el equipo participó en el pasatiempo nacional. Pero este 4 de julio no es sobre béisbol: este verano es de fútbol.

Este verano histórico para el país gira en torno a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. Se han ganado el corazón de la nación con su trayectoria en este Mundial, y esa trayectoria continuará al menos hasta el lunes, cuando se enfrenten a Bélgica en octavos de final. Su camino ha generado récords de audiencia, innumerables momentos y un montón de cantos de «Country Roads». Este es su verano y, mientras siga, son la gran noticia del deporte estadounidense en la fiesta más importante del país.

Durante años, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos y el fútbol en general han luchado por ganarse un lugar en el panorama deportivo nacional. Ahora, por fin, son el centro de atención. Aficionados de todo el país quieren sumarse a lo que este equipo está construyendo, y cuanto más construyen, más gente se sube a una ola de entusiasmo con potencial para seguir creciendo.

«Soy argentino al 200 %. No voy a mentir: me siento 100 % argentino», declaró Pochettino el miércoles, «pero creo que, cuando estás aquí, te sientes parte de algo más grande, parte de lo que estamos construyendo. Disfruto formando parte de este proyecto increíble. Y, por supuesto, cuando empieza a sonar esa canción [Take Me Home, Country Roads] en el estadio, es imposible no cantarla. Es imposible, porque es una canción increíble y muy emotiva.

«Tras ganar un partido y después de un año y medio preparándonos, esa es la razón por la que firmamos con este país y esta federación: queríamos sentir esa emoción. Me encanta implicarme y ser parte de la fiesta».

La fiesta apenas comienza y es única en la historia del fútbol en este país.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una relación que va creciendo

    Antes de que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos jugara su partido de béisbol previo al 4 de julio, Folarin Balogun lo dijo claro:

    «Este tipo de cosas solo pueden pasar en Estados Unidos», afirmó.

    Este verano Estados Unidos ha recibido al mundo y, al mismo tiempo, ha mostrado su esencia. Gran parte del mérito corresponde a la selección, que sigue rompiendo marcas en el Mundial.

    Todo empezó con dos victorias: ante Paraguay y Australia. Esos triunfos le dieron a Estados Unidos su primera racha de dos triunfos consecutivos en un Mundial en 96 años, y lo hizo con estilo. Este no era un equipo que se conformara con replegarse y esperar; fue el equipo agresor, que anotó seis goles en esos 180 minutos para enviar un mensaje al mundo.

    Tras vencer a Australia, el público les respondió cantando «Take Me Home, Country Roads», himno que desde entonces une a jugadores y aficionados.

    «Al fin y al cabo, estás aquí por ti, estás aquí por el equipo, pero también para cambiar el fútbol en Estados Unidos», afirmó el defensa Auston Trusty. «Escuchar ese ambiente y sentir toda la energía del partido… Creo que, tanto para quienes ya son aficionados a este deporte como para quienes se están convirtiendo en aficionados al verlo jugar a este equipo y al seguir este Mundial, de eso se trata todo».

    Desde su llegada en octubre de 2024, Pochettino ha anhelado ver esa conexión. Durante su gestión ha insistido en forjar el vínculo entre el equipo y la afición: «Eso es el fútbol». Criado en Argentina, a veces se ha frustrado por el apoyo dividido en los estadios.

    Por eso lloró tras la derrota ante México en la Copa Oro, cuando los aficionados mexicanos de Houston despidieron al equipo estadounidense con cánticos. También por eso se emocionó tras vencer a Australia y oír a su propia afición corear el himno.

    «No se trata solo de preparar un partido e ir a jugar contra otro equipo», afirmó. «Se trata de representar a tu país. Es una lucha por tu bandera. Es la emoción, la cultura, la filosofía. Es cómo eres».

    En el último año, el seleccionador argentino se ha enamorado de la cultura estadounidense, otra de las noticias del verano.

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  • Toronto Blue Jays v Seattle MarinersGetty Images Sport

    La historia de amor de Poch con Estados Unidos

    Varios aspectos de la cultura estadounidense han cautivado a Pochettino. Adora la música country, sobre todo a Ella Langley, y disfruta la comida local, especialmente Chick-Fil-A. Pero lo que más valora es la gente: desde su llegada como figura clave en la revolución del fútbol estadounidense, ha conocido a muchísima y casi todas las interacciones le han dado la misma sensación.

    «La gente es muy accesible y te hace sentir a gusto», afirma. «Es muy acogedor. Puedes ir a un sitio como Nashville, entrar en un bar y, aunque estés solo, hacer amigos al instante. En minutos te sientes parte del lugar.

    «Cuando viajas por Estados Unidos —y esto me sorprendió—, cada estado es diferente, pero se siente la misma calidez. Siempre te hacen sentir como en casa… El país es enorme y la gente es estupenda. Hemos aprendido mucho y ahora somos mejores personas».

    Muchos aficionados coinciden. Pochettino ha cumplido su promesa de impulsar el cambio. En 2024 lo contrataron para dirigir la selección masculina de fútbol de Estados Unidos y enderezar un programa que iba en declive. Hubo baches, algunos planeados, pero todos contribuyeron a la mejora. La selección alcanzó su pico en el momento clave, y a Pochettino se le atribuye el mérito.

    Quienes han trabajado con él ven cómo se forjan nuevas relaciones. Como dice, su etapa en el fútbol estadounidense le ha cambiado, y sus jugadores lo han vivido de cerca.

    «Sin duda aprende mucho», dijo la estrella Christian Pulisic sobre los nuevos «americanismos» de su entrenador. «La cultura estadounidense es muy singular. A veces alguien usa jerga muy americana en una reunión y él queda como “¿Eh?”; eso me divierte mucho.

    «Parece que conecta de verdad con ella. Ayer estaba en su despacho escuchando country. Es divertido, pero también comparte su cultura argentina. El cuerpo técnico nos enseña cosas de allí. Es un vínculo único en el grupo».

    Esta “americanización” también afecta a los jugadores que no crecieron en el continente estadounidense. Para ellos, Chris Richards y Tim Weah suelen hacer de guías turísticos, llevando al grupo a algunos de los lugares emblemáticos —aunque no tan cruciales— del fútbol local.

    «Recuerdo la primera concentración de Balo: les llevamos a probar comida típica y creo que eso le gustó. Aún cree que “los estadounidenses no son de verdad”, porque hay cosas que aquí hacemos y en Londres no se aceptan. Se tarda en entenderlo, sobre todo cuando solo estás aquí unas semanas. Ha sido genial conocer distintos rincones de Estados Unidos.

    «Estoy intentando que algunos de los chicos vengan a Alabama a ver dónde crecí, pero ha estado genial. Ya han visto el Sur, el Oeste y el noroeste del Pacífico. También es la primera vez que voy a Seattle, así que ha sido genial vivir esa experiencia con todos».

    Mientras tanto, la presencia de otras selecciones ha aportado un toque cosmopolita al verano estadounidense.

  • FBL-WC-2026-FANSAFP

    Impacto del Mundial

    Si has estado en las redes, has visto los vídeos: escoceses tomando bares en Boston, ingleses cantando por los Atlanta Braves. Has visto a Noruega remando por Times Square o a Lawrence, Kansas, adoptando el lema «Rock Chalk Algeria». Cánticos argentinos, limpiezas japonesas y saxofones alemanes: un Mundial que ha traído al mundo a las costas estadounidenses.

    En tiempos de división, estas semanas han unido al mundo en torno a un deporte que, sea cual sea tu origen, merece la pena amar.

    «Para mí, esto ayuda a Estados Unidos a sentir su diversidad cultural», explica a GOAL Anja Tillman, madre de Malik, estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. «El torneo lo ha logrado».

    Se han forjado lazos únicos gracias a este intercambio cultural. Pochettino lo ha vivido de primera mano, pues lleva más tiempo en el país que quienes lo visitan este verano. Espera que los estadounidenses hayan aprendido algo del mundo, pero también que el mundo haya aprendido algo de ellos, que han acogido el fútbol con los brazos abiertos durante este torneo.

    «Cuando la gente viene, se da cuenta de que a veces tiene una idea equivocada sobre la gente de este país», afirma. «Quizá los distintos países reflejan visiones diferentes sobre EE. UU. La realidad es otra».

    Sin embargo, uno de sus lemas de este verano es «nunca persigas la realidad»: recuerda a su equipo que debe soñar en grande y creer que puede ganar el Mundial. Si lo logran, la trayectoria del fútbol estadounidense cambiará para siempre, aunque este equipo ya lo ha conseguido.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La oportunidad de dejar un legado

    Cada vez que hablan con los medios, a los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) les preguntan sobre el legado. ¿Qué significará este verano? ¿Cómo puede influir esta trayectoria en el deporte? ¿Cómo puede repercutir en Estados Unidos en su conjunto?

    «He intentado entenderlo, pero Estados Unidos es un país enorme», dijo Balogun. «Es difícil, pero Weston [McKennie] me ha mostrado vídeos desde el avión. Veo a la gente en bares y plazas viendo los partidos en pantallas gigantes. Cada vez que marcamos, celebran en todos lados.

    «Creo que ninguno de nosotros lo comprende del todo porque estamos en medio de todo esto, pero una vez que hayamos terminado y volvamos a nuestra vida cotidiana, veremos el impacto que hemos tenido. Es algo precioso».

    Este grupo, llamado hace años la «generación dorada», siempre buscó dejar huella. Antes de Pochettino, el objetivo de Gregg Berhalter era cambiar la imagen del fútbol estadounidense. Este verano es el momento. Desde el inicio del torneo todos lo sabían.

    Hasta ahora han estado a la altura, atraído nuevos aficionados y reavivado la pasión de los de siempre. Al final, ese será su legado: dar al mundo un motivo para celebrar, sea la primera o la milésima vez.

    «Como equipo, queremos dejar nuestra huella en el fútbol y crear un legado», afirmó Tyler Adams. «Ojalá dentro de dos años sigamos hablando de este éxito; eso significará que lo hicimos bien».

    Esa reflexión puede esperar. Hoy toca preparar el partido y disfrutar las fiestas. Pochettino inició los festejos con un discurso en Seattle tras lanzar la primera bola. Luego, junto a Roldán, tomó el micrófono y envió un mensaje:

    «Vamos a ganar el Mundial».

    El 4 de julio, 250 años después de la independencia de Estados Unidos, el Mundial parece más cercano que nunca, y lo mismo ocurre con el fútbol estadounidense y quienes lo aman.

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