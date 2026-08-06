Parma, Romero libera a Pellegrino: Juventus y Fiorentina, al acecho

El Parma sigue moviéndose con decisión en el mercado y, después de haber cerrado la llegada de El Bilal Touré, está listo para añadir otro refuerzo a la parcela ofensiva. Según informa Sky Sport, el club parmesano ya está en la recta final por David Romero, delantero centro argentino nacido en 2003 que milita en Tigre.





La negociación está en su fase final, con ambos clubes trabajando para limar los últimos detalles antes del cierre definitivo de la operación. Una señal significativa ha llegado del propio jugador, que en las últimas horas ya se ha despedido de los aficionados de Tigre, dejando entrever que el traspaso a Italia es ya inminente.





Romero llega tras una temporada especialmente positiva. Entre la Primera División argentina y la CONMEBOL Sudamericana, el joven atacante ha sumado 17 partidos, con 10 goles y 2 asistencias, números que han llamado la atención del Parma, decidido a invertir en un perfil joven pero ya capaz de marcar diferencias con continuidad.



