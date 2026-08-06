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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Parma, Romero libera a Pellegrino: Juventus y Fiorentina, al acecho

Parma Calcio 1913
Fichajes
Juventus
Fiorentina
M. Pellegrino
D. Romero

El Parma, cerca del delantero de Tigre, con Pellegrino en consecuencia a punto de salir: es un pulso entre Juventus y Fiorentina

El Parma sigue moviéndose con decisión en el mercado y, después de haber cerrado la llegada de El Bilal Touré, está listo para añadir otro refuerzo a la parcela ofensiva. Según informa Sky Sport, el club parmesano ya está en la recta final por David Romero, delantero centro argentino nacido en 2003 que milita en Tigre.


La negociación está en su fase final, con ambos clubes trabajando para limar los últimos detalles antes del cierre definitivo de la operación. Una señal significativa ha llegado del propio jugador, que en las últimas horas ya se ha despedido de los aficionados de Tigre, dejando entrever que el traspaso a Italia es ya inminente.


Romero llega tras una temporada especialmente positiva. Entre la Primera División argentina y la CONMEBOL Sudamericana, el joven atacante ha sumado 17 partidos, con 10 goles y 2 asistencias, números que han llamado la atención del Parma, decidido a invertir en un perfil joven pero ya capaz de marcar diferencias con continuidad.


  • La posible llegada del delantero centro argentino podría, sin embargo, tener efectos también en el mercado de salidas. El fichaje de Romero, de hecho, podría representar el primer paso hacia la venta de Mateo Pellegrino, otro delantero argentino, nacido en 2001, que sigue teniendo pretendientes tanto en Italia como en el extranjero.


    Entre los clubes más interesados está la Fiorentina, preparada para valorar una ofensiva si recibiera una oferta irrechazable por Moise Kean o, más probablemente, en caso de salida de Roberto Piccoli (que gusta al Bolonia).La Juventus también sigue con atención el perfil de Pellegrino, pero antes de poder dar pasos concretos tendrá que aligerar necesariamente su delantera.


    En la Juventus, el principal candidato a salir sigue siendo Jonathan David. De momento, sin embargo, todavía no han llegado propuestas consideradas satisfactorias ni por la Juventus ni por el entorno del jugador. Solo después de una posible venta, el club turinés podría volver con decisión al mercado y valorar una ofensiva por Pellegrino.


    Mientras tanto, el Parma acelera. El objetivo es entregar al técnico una delantera ya definida antes del inicio de la temporada, con David Romero cada vez más cerca de vestir la camiseta gialloblù.



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