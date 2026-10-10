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cm grafica gilardino parma 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Parma, Gilardino: «Lontani puede convertirse en un gran interior»

Parma Calcio 1913
A. Gilardino

El técnico del Parma habla tras la derrota ante el Inter

Alberto Gilardino, técnico del Parma, habla ante los micrófonos de DAZN tras la derrota por 3-0 en el campo del Inter: "Hemos tenido un buen inicio, con armonía, viveza y buena circulación de balón: hemos creado situaciones, luego es normal que si cometes ingenuidades en San Siro y en el 20' vas 2-0 abajo, todo se vuelve más difícil. Estoy más enfadado por el tercer gol, pero hay aspectos positivos: los chicos han mostrado una gran disposición y se ha visto. Hemos cambiado la forma de trabajar, hará falta tiempo: hay que trabajar, estamos aquí para eso".


  • Gilardino siguió, según informa FcInter1908: "Lontani puede convertirse en un gran interior de centrocampo, tiene arrancada: también tiene recorrido para defender. Arriba somos muchos a nivel numérico. Bernabè puede jugar de interior, de mediocentro organizador: ha desempeñado muchos roles, tiene grandes cualidades. Lo he probado como mediocentro organizador, pero puede jugar en varias posiciones".


    Y por último: "Llevamos diez días trabajando con esta actitud, no es sencillo darle una identidad rápidamente: ha habido buenas sensaciones en una derrota tan amplia. Hay amargura, pero el camino es ese: debemos crecer y entender los momentos. Hoy en algunos momentos lo hemos hecho bien y en otros, menos bien".


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