Parma, Gilardino: «Lontani puede convertirse en un gran interior»

Gilardino siguió, según informa FcInter1908: "Lontani puede convertirse en un gran interior de centrocampo, tiene arrancada: también tiene recorrido para defender. Arriba somos muchos a nivel numérico. Bernabè puede jugar de interior, de mediocentro organizador: ha desempeñado muchos roles, tiene grandes cualidades. Lo he probado como mediocentro organizador, pero puede jugar en varias posiciones".





Y por último: "Llevamos diez días trabajando con esta actitud, no es sencillo darle una identidad rápidamente: ha habido buenas sensaciones en una derrota tan amplia. Hay amargura, pero el camino es ese: debemos crecer y entender los momentos. Hoy en algunos momentos lo hemos hecho bien y en otros, menos bien".



