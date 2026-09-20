Parma-Génova de la quinta jornada ya es un duelo por la permanencia: ambos equipos solo han sumado un punto en los primeros 4 partidos y una derrota complicaría mucho la clasificación. Cuesta y De Rossi se juegan mucho en el encuentro del Tardini de las 15:00; quien pierda podría vivir un parón difícil, quien gane puede relanzar su temporada.



