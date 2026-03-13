El Torino-Parma era el segundo partido consecutivo como titular para Benjamin Cremaschi, centrocampista estadounidense nacido en 2005 del equipo emiliano, pero no duró mucho: de hecho, el entrenador Carlos Cuesta tuvo que recurrir al primer cambio y dar entrada a Britschgi en el minuto 11 de juego.
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Parma: Cremaschi se lesiona a los pocos minutos del partido contra el Torino y se retira entre lágrimas: ¿qué ha pasado?
LAS CONDICIONES
Unos minutos antes, Cremaschi se había quedado en el suelo con dolor en la rodilla, llamando la atención del banquillo tras saltar para alcanzar un balón alto. No tardamos mucho en darnos cuenta de que se trataba de un problema grave, hasta tal punto que el exjugador del Inter de Miami, que había intentado jugar durante un par de minutos a pesar del dolor, se echó a llorar cubriéndose el rostro primero con las manos y luego con la camiseta, consciente evidentemente de que se verá obligado a un parón de una duración considerable.
EL PRIMER DIAGNÓSTICO
Según informa DAZN, el primer diagnóstico comunicado por el Parma es el de una distensión en la rodilla izquierda. Obviamente, en las próximas horas se le realizarán pruebas exhaustivas para determinar la gravedad de la lesión.
LA TEMPORADA DE CREMASCHI
Cremaschi, que llegó a Italia más tarde de lo previsto tras el anuncio oficial del fichaje debido al Mundial Sub-20, tuvo dificultades para hacerse un hueco hasta los últimos días: solo disputó 7 partidos en la Serie A (8 si contamos los pocos minutos que jugó en Turín) y 1 en la Copa de Italia, con un total de 214 minutos.