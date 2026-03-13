Parma: Cremaschi se lesiona a los pocos minutos del partido contra el Torino y se retira entre lágrimas: ¿qué ha pasado?

Unos minutos antes, Cremaschi se había quedado en el suelo con dolor en la rodilla, llamando la atención del banquillo tras saltar para alcanzar un balón alto. No tardamos mucho en darnos cuenta de que se trataba de un problema grave, hasta tal punto que el exjugador del Inter de Miami, que había intentado jugar durante un par de minutos a pesar del dolor, se echó a llorar cubriéndose el rostro primero con las manos y luego con la camiseta, consciente evidentemente de que se verá obligado a un parón de una duración considerable.