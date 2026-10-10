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ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Parma, Cherubini: "Os explico el cambio Cuesta-Gilardino. La Serie A no está garantizada"

Parma Calcio 1913
A. Gilardino

El director general del Parma habla antes del partido contra el Inter

Federico Cherubini, consejero delegado del Parma, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido de hoy contra el Inter en el Meazza.


DE CUESTA A GILARDINO

"¿Cambio de Cuesta por Gilardino? El año pasado tomamos una decisión valiente, vivimos muchas dificultades, pero fue un año en el que siempre encontramos motivos para unirnos y superarlas - informa FcInter1908 -. Este año hemos reaccionado de una manera distinta ante las dificultades, es mejor separarse cuando las cosas van, no digo bien; lo hicimos después de una victoria y a día de hoy estamos salvados porque es correcto no aprovecharse de un momento negativo".

  • Sobre Gilardino

    "Hemos construido una plantilla más completa, comprendemos el pensamiento de los aficionados, perder jugadores importantes no es fácil, pero trabajamos en un proyecto que pueda durar en el tiempo combinando sostenibilidad y competitividad; hoy empieza el desafío de Gilardino. El Parma en el que jugaba Gilardino es difícil de emular, el sistema ha cambiado, pero somos ambiciosos, queremos crecer de manera sostenible. No damos por sentado que el Parma esté en la Serie A, la historia no dice eso. Queremos elevar la ambición, Gilardino es una persona motivada, de él siempre me ha gustado la humildad, no está en Parma por lo que hizo como futbolista, se ha ganado todo empezando desde la Serie D, viene de una temporada difícil y quiere resarcirse".

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