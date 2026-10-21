¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traducido por

Paris Saint-Germain: rotura del ligamento cruzado de Kvaratskhelia. ¿Cómo están Dembelé y Marquinhos?

K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones

Malas noticias para el Paris Saint-Germain, que pierde a Khvicha Kvaratskhelia hasta el próximo año. El exdelantero del Milan, que abandonó el campo en el minuto 59 del partido de Champions League entre el PSG y el Barcelona tras un choque con Xavi Espart, ha sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

  • «PODRÍA ESTAR DE BAJA NUEVE MESES»

    Tras el partido, el especialista Angel Villanueva, un fisioterapeuta español especializado en rehabilitación del ligamento cruzado, lesiones de rodilla y retorno al deporte, comentó así la lesión: «En el impacto se observa claramente un valgo forzado de su rodilla derecha, con el pie fijo y una carga en cadena cinética cerrada. Este patrón es clásico de las lesiones combinadas de LCA + LCM (ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial, n. de la r.). Tiempo de baja: 9 meses».


  • EL COMUNICADO DEL PSG

    «Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de ayer contra el FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días».

  • ¿Cómo están Dembélé y Marquinhos?

    El Paris Saint-Germain ha ofrecido una actualización sobre los otros lesionados de ayer, Dembelé y Marquinhos, sin precisar los plazos de recuperación.


    - Debido a una lesión en el muslo izquierdo, Ousmane Dembélé deberá someterse a tratamiento en las próximas semanas.


    - Debido a una lesión en el muslo derecho, Marquinhos deberá someterse a tratamiento en las próximas semanas.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
PSG

PSG

Ligue 1

25 oct 2026

OL

OL

BAR

BAR

Primera División

25 oct 2026

RMA

RMA