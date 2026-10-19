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FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

París Saint-Germain contra Barcelona: Un partido para el recuerdo. La anatomía táctica de la Remontada

Classic match
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona

Recordamos la remontada más improbable de la historia de la Champions League, cuando el Barcelona superó una desventaja de 4-0 ante el PSG. Un análisis en profundidad de la noche en que Neymar alcanzó su cénit y Sergi Roberto se hizo inmortal.

El 8 de marzo de 2017, el Camp Nou fue testigo de un desafío a la lógica que sigue siendo el ejemplo por excelencia de la psicología deportiva. Tras caer por 4-0 en el Parque de los Príncipes, el Barcelona de Luis Enrique afrontó el partido de vuelta con las matemáticas en contra. Ningún equipo en la historia de la Copa de Europa había remontado jamás una desventaja semejante.

Sin embargo, 96.290 espectadores se congregaron bajo un cielo parcialmente nublado, no solo para presenciar un partido, sino para participar en una alucinación colectiva que acabaría convirtiéndose en historia tangible. En el ambiente se respiraba un optimismo desesperado y hermoso.

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    La geometría de un inicio de ensueño

    El planteamiento táctico del Barcelona fue una apuesta de alto riesgo por la verticalidad. Enrique dejó de lado la prudencia y dispuso un sistema diseñado para asfixiar a los organizadores de juego del PSG que actuaban en posiciones retrasadas. La apuesta dio resultado a los tres minutos.

    Luis Suarez, siempre al acecho en el área pequeña, fue el primero en reaccionar a un balón bombeado y lo remató de cabeza para que cruzara la línea antes de que Thomas Meunier pudiera despejarlo. Era el gol tempranero crucial para empezar a salvar la desventaja de cuatro tantos.

    El PSG de Unai Emery parecía sólido en su estructura, pero frágil en lo anímico. La presión fue en aumento hasta el minuto 40, cuando Andres Iniesta, con un taconazo fruto de su intuición creativa, provocó un gol en propia puerta de Layvin Kurzawa. Al descanso, el marcador era de 2-0; lo imposible empezaba a parecer un desenlace tácticamente plausible.

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    Caos, desolación y el golpe inesperado de Cavani

    La segunda parte comenzó con una descarga de adrenalina. En apenas cinco minutos, un torpe resbalón de Meunier desembocó en una falta sobre Neymar, y Lionel Messi transformó con precisión el penalti resultante. Con el 3-0, el estadio vibraba literalmente.

    Sin embargo, el fútbol rara vez sigue un guion lineal. En el minuto 62, Edinson Cavani conectó una potente semivolea que entró por la escuadra. Para los parisinos, aquel debía ser el golpe definitivo. Por la regla de los goles fuera de casa, el Barcelona necesitaba ahora tres goles más para pasar de ronda.

    El silencio que se apoderó del Camp Nou fue absoluto. El PSG había encontrado un salvavidas y, cuando el reloj superó el minuto 87, la batalla táctica parecía terminada. Los aficionados empezaban a dirigirse hacia las salidas, convencidos de haber presenciado una derrota digna.

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    Siete minutos de locura y el milagro de Roberto

    Lo que siguió no fue solo un partido de fútbol; fue una demostración de voluntad pura, encabezada por un hombre que pronto se convertiría en el jugador más caro del mundo. En el minuto 88, Neymar colocó un majestuoso lanzamiento de falta en la escuadra. En el 91, después de que el árbitro señalara una falta sobre Suarez, Neymar asumió de nuevo la responsabilidad y transformó el penalti con sangre fría para poner el 5-1.

    El marcador global era de 5-5, pero el PSG seguía teniendo ventaja. Entonces, en el minuto 95, el orden táctico terminó por desmoronarse en un caos fascinante. Ter Stegen estaba en campo contrario. Neymar envió un balón bombeado, a la desesperada, por encima de la línea defensiva. Sergi Roberto, un jugador polivalente poco reconocido, se estiró en el aire y desvió el balón ante Kevin Trapp. 6-1 en el partido. 6-5 en el global.

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  • FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport

    El legado y los cambios en el equilibrio de poder

    Los datos recogidos tras el partido por sismólogos locales confirmaron que el rugido que siguió al gol de Roberto quedó registrado como un microterremoto. Para el PSG, la prensa describió el hundimiento como una «pesadilla» y una «humillación» que marcarían su proyecto durante años.

    Cavani admitió más tarde que el impacto de aquella noche fue tan profundo que necesitó terapia psicológica para asimilarlo. Para el Barça, fue el punto culminante de la era de la MSN: una noche en la que Neymar, elegido oficialmente mejor jugador del partido, salió de la sombra de Messi y protagonizó los siete minutos más decisivos de la historia de la competición. Sigue siendo la mayor remontada jamás registrada en la Champions League.

    Visto con perspectiva, La Remontada fue más que un resultado: fue un catalizador de la era moderna del fútbol europeo. Fue la noche que convenció a la cúpula catarí en París para pagar, apenas unos meses después, la cláusula de rescisión de Neymar, de 222 millones de euros, y cambiar para siempre el mercado de fichajes.

    Aunque la Juventus eliminaría al Barça en la siguiente ronda, el recuerdo de aquella victoria por 6-1 sigue siendo un recordatorio permanente de la capacidad del fútbol para obrar milagros. Fue una noche en la que la pura fuerza de la fe humana hizo saltar por los aires los esquemas tácticos y nos dejó una imagen imborrable: la bota de Roberto estirada hacia el balón y el sonido de 96.000 almas gritando a las estrellas.

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