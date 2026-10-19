Los datos recogidos tras el partido por sismólogos locales confirmaron que el rugido que siguió al gol de Roberto quedó registrado como un microterremoto. Para el PSG, la prensa describió el hundimiento como una «pesadilla» y una «humillación» que marcarían su proyecto durante años.
Cavani admitió más tarde que el impacto de aquella noche fue tan profundo que necesitó terapia psicológica para asimilarlo. Para el Barça, fue el punto culminante de la era de la MSN: una noche en la que Neymar, elegido oficialmente mejor jugador del partido, salió de la sombra de Messi y protagonizó los siete minutos más decisivos de la historia de la competición. Sigue siendo la mayor remontada jamás registrada en la Champions League.
Visto con perspectiva, La Remontada fue más que un resultado: fue un catalizador de la era moderna del fútbol europeo. Fue la noche que convenció a la cúpula catarí en París para pagar, apenas unos meses después, la cláusula de rescisión de Neymar, de 222 millones de euros, y cambiar para siempre el mercado de fichajes.
Aunque la Juventus eliminaría al Barça en la siguiente ronda, el recuerdo de aquella victoria por 6-1 sigue siendo un recordatorio permanente de la capacidad del fútbol para obrar milagros. Fue una noche en la que la pura fuerza de la fe humana hizo saltar por los aires los esquemas tácticos y nos dejó una imagen imborrable: la bota de Roberto estirada hacia el balón y el sonido de 96.000 almas gritando a las estrellas.