El duelo táctico en el Parque de los Príncipes fue un fascinante choque de filosofías. Enrique buscó aprovechar los pasillos interiores y las transiciones por las bandas, alternando una presión alta agresiva con un bloque medio compacto y cediendo voluntariamente la posesión al Barcelona. Flick, por su parte, apostó por su habitual línea defensiva muy adelantada, aunque su once inicial dejó claro que también tenía la mirada puesta en el Clásico del domingo contra el Real Madrid. La decisión más llamativa fue dejar en el banquillo al pivote Rodri para dar entrada al joven Marc Bernal.
París Saint-Germain contra Barcelona: La pizarra táctica. La teoría del caos de Enrique en el tramo final supera la línea defensiva adelantada de Flick
- AFP
El planteamiento táctico del Paris Saint-Germain
Enrique dispuso un 4-3-3 fluido que priorizaba la verticalidad frente a la posesión prolongada. En la salida de balón, Achraf Hakimi se desplazaba con frecuencia hacia posiciones interiores para apoyar a Vitinha y Joao Neves. Esto permitía al PSG adoptar una estructura de 3-2-2-3 con balón y ensanchar el campo, con los extremos abiertos y adelantados para fijar a los laterales del Barcelona.
En defensa, el PSG se mostró agresivo y llevó la iniciativa en la primera parte, con una presión alta y disputas físicas. La apuesta estuvo a punto de dar resultado de inmediato: Khvicha Kvaratskhelia estrelló un disparo en el poste antes de que se cumplieran dos minutos, tras recuperar el balón en campo rival. Finalmente, dio sus frutos en el minuto 38, cuando Lamine Yamal perdió la posesión cerca de su propia área y Desire Doue avanzó por el centro antes de marcar desde fuera del área. Tras el descanso, el PSG optó por leer las jugadas y cerrar con inteligencia las líneas de pase.
En realidad, el partido podría haberse decidido mucho antes de no ser por la frustrante noche de Ferran Torres ante su antiguo club. Torres entró en el minuto 20 por el lesionado Ousmane Dembele y pareció perseguido por su pasado: desperdició una ocasión clarísima a corta distancia en el minuto 25 y estrelló un disparo en el poste derecho en el 71, la segunda vez que el PSG se topaba con la madera tras el remate inicial de Kvaratskhelia.
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El planteamiento táctico del Barcelona
El 4-2-3-1 de Flick estaba diseñado para asfixiar al PSG y se apoyaba en un doble pivote formado por Pedri y Bernal para dar continuidad al juego y gestionar las transiciones. Sin embargo, al Barcelona le costaba mucho más generar peligro real que al equipo parisino con sus ataques incisivos. Para superar el bloque compacto del PSG, el Barcelona buscó los desmarques de tercer hombre. La táctica dio fruto en el minuto 55, cuando Fermin Lopez, que había entrado en la primera parte, actuó con eficacia como pivote central para atraer a los defensores y dejar a Xavi Espart a la espalda de la defensa para marcar el empate.
En la banda, Yamal se mantuvo muy abierto para buscar el uno contra uno con Lucas Hernandez. Sin embargo, la sorprendente apuesta de Enrique por alinear de inicio a Hernandez dio resultado en gran medida: el defensa francés frenó a Yamal con intervenciones físicas calculadas y faltas tácticas, e incluso marcó un gol decisivo de cabeza en el minuto 72. No obstante, adelantar la línea defensiva casi hasta el centro del campo acabó por condenar al Barcelona. Cada vez que el PSG superaba la presión inicial, atravesaba la zaga catalana con muy pocos pases, y solo una actuación heroica del portero Joan Garcia, con 10 paradas, evitó un marcador más abultado.
La partida de ajedrez táctica
La batalla táctica decisiva se libró en las transiciones, donde la diferencia de eficacia ofensiva acabó marcando el partido. Ambos equipos sumaron exactamente 32 toques en el área rival, pero el provecho que sacaron de ellos fue muy distinto. El PSG atacó con insistencia, verticalidad y precisión: firmó 15 remates a puerta de 22 intentos, mientras que el elaborado juego del Barcelona solo produjo cinco disparos entre los tres palos.
Al ceder el balón, con un 47 % de posesión, Enrique hizo que el Barcelona se confiara y preparó el terreno para el desmoronamiento de su estructura en el tramo final. El nuevo centro del campo de Flick, formado por Rodri, Gavi y Fermin Lopez, dio el control al Barcelona, pero, a medida que adelantaba más jugadores en busca del gol de la victoria, se volvió imposible cubrir el espacio entre esos centrocampistas y una línea defensiva que seguía situada cerca del centro del campo. El PSG lo aprovechó con las incorporaciones tardías desde atrás: Vitinha recogió un balón despejado a medias tras un remate bloqueado de Fabian Ruiz y marcó con una volea sublime en el minuto 81; después, el propio Ruiz apareció sin ser visto en el segundo palo para rematar un centro tenso de Hakimi en el minuto 86. Los dos goles llegaron gracias a centrocampistas que se incorporaron desde atrás sin que nadie siguiera sus movimientos.
Ajustes durante el partido
El partido dio un giro a raíz de una serie de cambios obligados y tácticos que pusieron a prueba la profundidad de las plantillas y la fortaleza mental de ambos equipos. Tras perder a Dani Olmo por lesión en la primera parte, Flick intentó hacerse con el control absoluto del encuentro al cumplirse una hora de juego con la entrada de Rodri, su estrella que había descansado, junto a Gavi y Karim Adeyemi. Aunque Rodri ayudó de inmediato al Barcelona a encerrar al PSG y dominar la posesión en la segunda mitad, ese dominio territorial apenas se tradujo en ocasiones decisivas.
En el otro bando, lo que realmente distinguió a los campeones de las dos últimas ediciones fue su extraordinaria resistencia psicológica ante una plaga de lesiones. La pérdida de tres titulares indiscutibles (Dembele, Kvaratskhelia y el capitán Marquinhos) obligó a Enrique a reorganizar su equipo sobre la marcha. El giro táctico definitivo llegó en el minuto 78, cuando Enrique sustituyó a Hernandez y Doue por Warren Zaire-Emery y Senny Mayulu. Hasta entonces, Yamal había provocado seis faltas, tres de Hernandez y una de Doue, y dos de los jugadores encargados de frenarlo abandonaron el campo a la vez. Liberado de inmediato de esa estrecha vigilancia, Yamal aprovechó un mal despeje de Zaire-Emery para marcar el empate a 2-2 apenas un minuto después. Sin embargo, en lugar de venirse abajo como podrían haber hecho en años anteriores, los hombres de Enrique encajaron el golpe y transformaron el caos en una fulminante respuesta de dos goles en cinco minutos.
Conclusión
En última instancia, el desplome del Barcelona en el tramo final se debió a la disposición de Luis Enrique a ceder el balón y castigar una línea defensiva adelantada y agresiva que dejaba demasiado espacio a su espalda. Aunque la identidad táctica de Flick y la entrada de Rodri en la segunda parte dieron al Barcelona el control territorial, avanzar sin una cobertura defensiva en los últimos diez minutos lo dejó expuesto de forma decisiva. La verticalidad implacable del PSG, su solidez estructural y su fortaleza mental desbarataron la posesión estéril del Barcelona cuando más importaba.
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