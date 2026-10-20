Enrique dispuso un 4-3-3 fluido que priorizaba la verticalidad frente a la posesión prolongada. En la salida de balón, Achraf Hakimi se desplazaba con frecuencia hacia posiciones interiores para apoyar a Vitinha y Joao Neves. Esto permitía al PSG adoptar una estructura de 3-2-2-3 con balón y ensanchar el campo, con los extremos abiertos y adelantados para fijar a los laterales del Barcelona.

En defensa, el PSG se mostró agresivo y llevó la iniciativa en la primera parte, con una presión alta y disputas físicas. La apuesta estuvo a punto de dar resultado de inmediato: Khvicha Kvaratskhelia estrelló un disparo en el poste antes de que se cumplieran dos minutos, tras recuperar el balón en campo rival. Finalmente, dio sus frutos en el minuto 38, cuando Lamine Yamal perdió la posesión cerca de su propia área y Desire Doue avanzó por el centro antes de marcar desde fuera del área. Tras el descanso, el PSG optó por leer las jugadas y cerrar con inteligencia las líneas de pase.

En realidad, el partido podría haberse decidido mucho antes de no ser por la frustrante noche de Ferran Torres ante su antiguo club. Torres entró en el minuto 20 por el lesionado Ousmane Dembele y pareció perseguido por su pasado: desperdició una ocasión clarísima a corta distancia en el minuto 25 y estrelló un disparo en el poste derecho en el 71, la segunda vez que el PSG se topaba con la madera tras el remate inicial de Kvaratskhelia.