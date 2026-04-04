«Parezco feo y duro, pero soy humano»: Vedat Muriqi, el verdugo del Real Madrid, explica por qué se echó a llorar tras marcar el gol de la victoria en el último minuto contra el gigante de La Liga

El internacional kosovar ha atravesado un periodo muy duro tanto dentro como fuera del campo, lo que hace que su heroica actuación en los últimos minutos en Son Moix resulte aún más significativa. Antes de su gol decisivo contra el equipo de Álvaro Arbeloa, Muriqi había estado cargando con el peso de un penalti fallado contra el Elche y con la decepción de no clasificarse para el Mundial tras la derrota en la final contra Turquía.

En declaraciones a los medios tras el pitido final, el talismán del Mallorca se mostró increíblemente sincero sobre su estado mental. «Sí, porque llevo dos semanas pasando por esto... Aunque desde fuera parezca muy duro y rudo, también soy humano y a veces las emociones y los nervios me pueden», admitió, reflexionando sobre un gol que elevó su cuenta goleadora de la temporada a la impresionante cifra de 19.