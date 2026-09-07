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«Pareció una victoria»: Ainsley Maitland-Niles reflexiona sobre su dramático gol del empate en el minuto 96 en su debut contra el Manchester United
El Everton rescata un punto dramático
El Everton remontó dos veces para asegurarse un valioso punto con un dramático gol en el tiempo añadido. Bryan Mbeumo adelantó a los visitantes antes de que Tyrique George igualara el partido, pero el suplente Benjamin Sesko pareció dar la victoria al United en el minuto 88. Después, Maitland-Niles aprovechó el pánico defensivo en el minuto 96 y soltó un disparo imparable a la escuadra para preservar el inicio invicto de los locales en la liga.
- Getty Images Sport
El héroe del debut saluda el espíritu
Maitland-Niles disfrutó de un inicio de ensueño en el Everton al coronar su debut con el club con un emotivo gol del empate en los últimos minutos. En declaraciones a Sky Sports, el ex del Arsenal dijo: "Pareció una victoria. Nos vaciamos y al final conseguimos sacar un punto. La afición estuvo con nosotros y luchamos hasta el final, y por eso consigues estos resultados.
"Es increíble [marcar ese gol]; todo el mundo quiere empezar así, y por suerte yo lo hice. El balón me cayó en la frontal del área; le pegué con todo y acabó en la escuadra, algo de lo que estoy contento. Vine para trabajar duro. Es un equipo lleno de jugadores trabajadores, así que encajé de inmediato. Voy a demostrar que puedo encajar de inmediato, aportar lo mío y dar tanto como los demás, si no más".
Los hitos ponen de relieve una actuación resiliente
Cronometrado en 95:11, el gol representa el tanto más tardío del Everton en la Premier League en su nuevo estadio. Además de poner fin a su sequía personal en la competición, que se remontaba a diciembre de 2018, Maitland-Niles se convirtió en el primer jugador de la historia del club en marcar desde fuera del área en su debut en la Premier League.
El entrenador David Moyes, que consideró que su equipo mereció los tres puntos, dijo a Sky Sports: "Estoy decepcionado de que solo haya sido un punto. Ojalá hubieran sido tres puntos. Creo que ellos también lo merecieron. El estadio necesitaba momentos especiales, y quizá no fue lo bastante especial, pero era importante para nosotros no perder. Quieres construir un poco de impulso. Esperemos que el grupo de jugadores que tenemos aquí siga unido, se cuide mutuamente, que es lo que creo que hicieron".
- News Images
A ambos les esperan pruebas difíciles
El Everton, octavo clasificado, buscará prolongar su inicio invicto cuando viaje al norte de Londres para enfrentarse al Tottenham Hotspur el sábado 12 de septiembre. El United, por el contrario, apenas tiene tiempo para darle vueltas a su tardío fallo defensivo, con compromisos europeos en el horizonte más inmediato. El equipo de Michael Carrick recibe al conjunto azerbaiyano Sabah en Old Trafford el jueves para arrancar su campaña en la Liga de Campeones.
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