«Pareció una victoria»: Ainsley Maitland-Niles reflexiona sobre su dramático gol del empate en el minuto 96 en su debut contra el Manchester United

Maitland-Niles disfrutó de un inicio de ensueño en el Everton al coronar su debut con el club con un emotivo gol del empate en los últimos minutos. En declaraciones a Sky Sports, el ex del Arsenal dijo: "Pareció una victoria. Nos vaciamos y al final conseguimos sacar un punto. La afición estuvo con nosotros y luchamos hasta el final, y por eso consigues estos resultados.

"Es increíble [marcar ese gol]; todo el mundo quiere empezar así, y por suerte yo lo hice. El balón me cayó en la frontal del área; le pegué con todo y acabó en la escuadra, algo de lo que estoy contento. Vine para trabajar duro. Es un equipo lleno de jugadores trabajadores, así que encajé de inmediato. Voy a demostrar que puedo encajar de inmediato, aportar lo mío y dar tanto como los demás, si no más".