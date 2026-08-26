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«¡Parecíamos asustados!»: Callum McGregor carga contra el Celtic «pasivo» tras un colapso histórico en la Champions League ante el LASK
El Celtic sufre un desplome histórico en Europa
El Celtic vivió una de las noches más oscuras de su historia europea tras sufrir un sorprendente desplome en el play-off de la Champions League contra el LASK. El campeón escocés quedó eliminado de la competición después de una derrota por 5-4 en el global tras la prórroga en Austria.
Los de Glasgow habían viajado con una contundente ventaja de 3-0 lograda en la ida. Cuando McGregor marcó pronto para ampliar esa renta a cuatro goles, la clasificación parecía completamente asegurada. Sin embargo, una milagrosa remontada austriaca destrozó los sueños del Celtic. Los goles de Moses Usor, Robert Ljubicic y un golazo de Samuel Adeniran sacudieron a los visitantes, antes de que el cabezazo de Florian Flecker en el minuto 90 forzara la prórroga.
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La peor noche en la banda
La dinámica cambió por completo a favor del LASK durante la prórroga. Adeniran sacó un brillante disparo en el minuto 109 para poner a los campeones austriacos por delante en el global por primera vez. Adeniran estuvo a punto de añadir un sexto después de que Reo Hatate cometiera falta sobre Krystof Danek, pero Viljami Sinisalo detuvo heroicamente el penalti. A pesar de esa repentina bocanada de aire, el Celtic no pudo reaccionar en los minutos finales.
El técnico del Celtic, Martin O'Neill, quedó completamente devastado por el derrumbe. Preguntado sobre si era la peor sensación de su carrera como entrenador, respondió: "Sin ninguna duda. Naturalmente, tardé mucho tiempo en superar la final de la Copa de la UEFA en 2003, pero esto fue una decepción enorme".
McGregor se disculpa por su actuación pasiva
Tras la humillante eliminación, McGregor no se mordió la lengua en su valoración del pésimo rendimiento del equipo. El capitán del Celtic lanzó una desesperada disculpa a los aficionados desplazados. En declaraciones a Amazon Prime, McGregor dijo: "Recibimos lo que merecimos. Creo que fuimos pasivos toda la noche. De hecho, pareció que teníamos miedo de ir a ganar el partido.
"Si soy sincero, tampoco creo que fuéramos tan buenos en el partido de ida y más o menos nos salimos con la nuestra. Pero luego te pones 3-0 arriba y piensas que tienes una oportunidad. Cuando juegas así, no puedes tener ninguna excusa en absoluto.
"Tenemos que asumirlo. Pedimos disculpas a los aficionados y al club porque no hay manera de que debamos perder ese partido. Ahora tenemos que ver qué carácter tenemos. No puedes perder el partido por una diferencia tan amplia y buscar excusas en otro lado. Aquí es donde vemos de qué está hecha la gente en cuanto a lo que logremos esta temporada."
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La Europa League espera al Celtic
El pitido final condenó al Celtic a la Europa League por segunda temporada consecutiva. El año pasado, el Celtic sufrió una eliminación igual de dolorosa en esta misma fase tras perder en los penaltis contra el Kairat Almaty.
Sin embargo, dejar escapar una ventaja de cuatro goles en el global hace que este último fracaso sea un golpe aún más duro de asimilar para el gigante escocés. El Celtic debe rehacerse rápidamente. El club conocerá a sus rivales continentales cuando entre en el sorteo de la fase de liga de la Europa League del viernes.
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