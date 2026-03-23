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«Parecía una sustitución de cortesía»: Wayne Rooney arremete contra Pep Guardiola por el «triste» trato que recibió Phil Foden en la final de la Carabao Cup
Una caída en desgracia
La disminución de los minutos de juego del jugador de 25 años ha sido uno de los aspectos más sorprendentes de la temporada del City. Tras haber sido nombrado Jugador del Año por la PFA en la temporada 2023/24, Foden ha tenido dificultades para mantener su puesto tras las llegadas de Rayan Cherki y Antoine Semenyo. De hecho, sustituyó a Cherki en el minuto 90 en Wembley, lo que pone de manifiesto lo mucho que ha bajado en la jerarquía del equipo.
«Me dio pena por él, pero no porque saliera en una final de copa», dijo Rooney en el programa Wayne Rooney Show de la BBC. «Hubo un partido hace unos días en el que ni siquiera pisó el campo. Si hubiera sido Max Dowman quien saliera al final, se habría considerado una buena experiencia. Pero ver a Phil Foden salir en una final de copa, me pareció un cambio de cortesía para que pisara el campo».
Foden solo ha sido titular en cuatro de los últimos 13 partidos del City en todas las competiciones y lleva 20 partidos sin marcar, una racha que se remonta a mediados de diciembre. Rooney añadió: «No sé qué ha pasado, es un jugador de primer nivel. Resulta extraño que no consiga entrar en el equipo. Da la sensación de que algo ha pasado allí. Pensaba que Foden estaba en buena forma, pero de repente no le hemos visto jugar ni un solo minuto».
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Foden aspira a volver
A pesar de la frustración que le causaba su papel secundario, Foden se mantuvo profesional mientras celebraba el último título del City. El centrocampista reconoció que no ha estado en su mejor momento, pero expresó su deseo de recuperar su puesto en el once inicial de Guardiola de cara a la recta final de la temporada.
Al referirse a su situación actual tras el pitido final, Foden habló de los «altibajos» por los que puede pasar un futbolista.
«Se trata simplemente de cómo te recuperas», dijo. «Sigo trabajando con la cabeza baja, intentando entrenar lo mejor que puedo cada día y espero volver después de los partidos internacionales mucho más en forma y poder tener más minutos y volver a donde estaba al comienzo de la temporada».
Preocupaciones de cara al Mundial
Aunque Foden ha sido incluido en la convocatoria provisional de 35 jugadores de Thomas Tuchel para los partidos internacionales de marzo, su falta de minutos en la liga es motivo de gran preocupación. Rooney cree que la situación actual pesará mucho en la mente del centrocampista a medida que se acerque el torneo de verano.
«En primer lugar, estará contento de que hayan ganado la copa, pero desde un punto de vista egoísta, le hubiera gustado estar ahí fuera y tener influencia», dijo Rooney. «Eso será duro para él».
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¿Qué le depara el futuro a Foden?
Foden espera causar una buena impresión al seleccionador de los Tres Leones, Tuchel, en los próximos partidos contra Uruguay y Japón. El jugador, de 25 años, salió desde el banquillo cuando Inglaterra cerró su fase de clasificación para el Mundial contra Serbia y Albania en noviembre.