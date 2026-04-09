«Fue como ver jugar a un equipo de una categoría inferior», afirmó el icono del Liverpool, que observó una clara «diferencia de nivel». «Desde el punto de vista del Liverpool, fue muy preocupante». La gran diferencia entre ambos equipos fue «absolutamente aterradora», según Carragher.

El PSG dominó en el Parque de los Príncipes, tuvo más posesión, ocasiones y ganó 2-0 con un xG de 2,35 frente al 0,17 de los Reds. Desire Doué (11') abrió el marcador con un disparo desviado y Khvicha Kvaratskhelia (65') sentenció tras una gran jugada individual.

Sorprende más si se piensa en los fichajes: el Liverpool invirtió 265 millones solo en su trío ofensivo (Wirtz, Ekitike e Isak). «Liverpool invirtió 450 millones de libras, mucho más que el PSG en verano. Esta brecha preocupa: ¿cómo se explica?».