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«Parece un estado de sitio»: cómo la escalada de la crisis fronteriza obligó a 15 jugadores a renunciar a sus fichajes por el AD Ceuta
La crisis migratoria altera la contratación
El Ceuta ha sufrido un duro golpe en sus planes de confección de plantilla tras una afluencia migratoria sin precedentes hacia el enclave autónomo norteafricano. Según un informe de la agencia de noticias EFE, se estima que 80.000 migrantes han cruzado la frontera desde Marruecos por la línea de costa o nadando alrededor de los espigones del Tarajal y Benzú desde finales de julio. La abrumadora oleada ha sometido a una enorme presión a los dispositivos locales de acogida, lo que ha llevado al Gobierno de Ceuta a instar a las autoridades españolas a declarar una emergencia nacional.
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El presidente detalla el fracaso del traspaso
En declaraciones a Cadena SER, el presidente del Ceuta, Hamido, reveló que «hasta 15 jugadores dijeron que no» pese a que los acuerdos estaban prácticamente cerrados, y citó la preocupación por la seguridad de sus familias: «Sus mujeres están asustadas, los niños... Es comprensible por la información que les está llegando. Si no lo estás viviendo, parece un estado de sitio».
Reconoció que «la situación en la ciudad ha cambiado» en apenas un mes, después de haber estado antes «en buena forma en términos de turismo, economía y deporte», antes de añadir: «Ceuta es más que un club: aquí conviven cuatro culturas y todos nos abrazamos; se ha convertido en un santuario y el equipo se ha convertido en un denominador común muy poderoso».
El club protege al grupo de jugadores
Hamido explicó que la plantilla y el cuerpo técnico siguen trabajando en un entorno seguro: "Los jugadores y el entrenador tienen familias e hijos. Ven que la ciudad no es lo que creían conocer, y eso les afecta, pero entrenan con normalidad. Es seguro, y la policía está haciendo un gran trabajo".
El club incluso ofreció a objetivos de fichaje visitas sin ningún tipo de compromiso antes de cerrar incorporaciones de última hora: "Les invitamos a venir y verlo sin compromiso alguno, a ver las instalaciones, cómo trabajamos... y en el último día, conseguimos cerrar fichajes. Creo que competiremos con esta plantilla. No nos ponemos nerviosos y no estamos obsesionados únicamente con los resultados inmediatos. Intentamos proteger a los jugadores y mantenerlos en una burbuja".
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El Celta espera al Ceuta
El Ceuta ocupa actualmente el último puesto de la clasificación después de encajar tres derrotas consecutivas sin sumar ni un solo punto en el arranque de la temporada. El equipo de Jose Juan Romero tiene previsto recibir al Celta Fortuna en su partido de la cuarta jornada el 5 de septiembre. El choque en casa del fin de semana representa una prueba clave para que Romero integre a sus nuevos fichajes y logre por fin sus primeros puntos de la temporada.
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