Según un informe de Sport Bild, los blancos están barajando la posibilidad de prescindir de un total de seis jugadores. Al frente de la lista de descartes se encontraría el nombre del exjugador del Bayern David Alaba, cuyo contrato expira de todos modos al final de la temporada y que, en los últimos tiempos, ha tenido que lidiar repetidamente con lesiones de larga duración.
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¡Parece que una antigua estrella del FC Bayern de Múnich está entre los primeros puestos! Se da a conocer la supuesta lista de descartes del Real Madrid
Además, el futuro del internacional Antonio Rüdiger sigue siendo una gran incógnita. Aunque el defensa central ha vuelto a ganarse un puesto en el once inicial en las últimas semanas, también él ha estado de baja por lesión durante largos periodos en varias ocasiones esta temporada.
El contrato del jugador de 33 años expira a finales de junio, pero, a diferencia de Alaba, aún no se habría tomado una decisión. Las conversaciones sobre una posible continuación de la colaboración están previstas para el final de la temporada. Si no se llega a un acuerdo, es probable que se plantee un regreso a Inglaterra.
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Carvajal y Camavinga también están en la lista de descartes del Real Madrid
Otros grandes nombres que podrían abandonar el club son el veterano Daniel Carvajal y Eduardo Camavinga. Mientras que, en el caso del español, todo apunta a una salida sin coste alguno debido a que su contrato está a punto de expirar, parece que el Real Madrid estaría dispuesto a obtener una buena suma por la venta del joven francés.
Según informa Radio Marca, no se pondrían trabas a Camavinga si un club interesado pagara la correspondiente cantidad por su traspaso. Se rumorea que clubes ingleses tienen al especialista defensivo en su lista, y en Madrid se baraja un precio de unos 50 millones de euros.
Además, Ferland Mendy y Fran García serían otros dos jugadores que podrían marcharse, ya que de todos modos no desempeñan un papel importante en los planes actuales y futuros del Real Madrid. Los dos laterales izquierdos han sumado en total apenas 22 partidos esta temporada, y rara vez han sido titulares.
Real Madrid: los próximos partidos
Fecha Rival 17 de marzo, 21:00 Manchester City (Liga de Campeones) 22 de marzo, 21:00 h Atlético de Madrid (LaLiga) 4 de abril, 16:15 h RCD Mallorca (LaLiga)
Preguntas frecuentes
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".