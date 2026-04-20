Sky informa que el defensa central Hiroki Ito podría dejar el club alemán más laureado si llega una oferta de traspaso adecuada este verano.
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¡Parece que se irá este verano! Sorpresa: un jugador del Bayern de Múnich podría ser traspasado
Aunque en la Säbener Straße se valoran las cualidades deportivas y humanas del jugador de 26 años, estarían dispuestos a negociar si llega una oferta de traspaso atractiva.
El informe menciona también al central Min-Jae Kim como segundo candidato a la venta. Desde hace meses se le relaciona con una salida de Múnich, especialmente hacia la Serie A.
Si ambos se marchan, el club bávaro deberá reforzarse, pues solo quedarían como alternativas Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Josip Stanisic para la zaga.
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¿Va a intentar el Bayern fichar a Nico Schlotterbeck?
Aunque se rumoreó que el Bayern quería fichar a Nico Schlotterbeck, su reciente renovación con el BVB lo hace difícil y caro.
Aunque su nuevo contrato incluye una cláusula de rescisión que, según rumores, se podría activar tras el Mundial, el FC Bayern no está entre los clubes autorizados a usarla.
Así que debería negociar directamente el traspaso con el BVB. Parece poco probable que el Dortmund quiera complicarse a pocas semanas del cierre del mercado.
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Ito, lastrado por numerosas lesiones en el Bayern
Ito juega en el Bayern desde 2024. Llegó procedente del Stuttgart por 23,5 millones de euros, pero las lesiones le han impedido afianzarse en el primer equipo.
Esta temporada ha jugado 19 partidos en todas las competiciones, con un gol y dos asistencias.