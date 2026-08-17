Carragher ha expresado serias dudas sobre la decisión del Manchester United de fichar a Tielemans, al sugerir que el traspaso da la sensación de haberse producido en el orden equivocado. El internacional belga completó el mes pasado un traspaso de 35 millones de libras a Old Trafford procedente del Aston Villa, firmando un contrato de cinco años para convertirse en una pieza clave de la revolución en el centro del campo de Carrick.

En declaraciones en The Overlap, presentado por Sky Bet, Carragher explicó su confusión sobre el camino profesional que ha seguido Tielemans. El exdefensa del Liverpool declaró: "Con Tielemans, estaba viendo la Supercopa de la [UEFA] [entre el PSG y el Aston Villa] y acababa de ver que el Manchester United estaba en ITV jugando contra el Leeds, así que lo puse.

"Se me vino un poco a la cabeza: Tielemans estaba sacando un córner, y pensé que es un buen jugador, no me malinterpretéis. Pero casi da la sensación de que debería haber estado en el United hace unos años y luego haberse ido al Villa, no estar en el Villa y luego irse al United.

"No digo que sus mejores días hayan pasado, pero casi parecía al revés. Los últimos tres años debería haber estado en el United, y luego ser vendido al Villa."