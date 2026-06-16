Según el periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio, las negociaciones del equipo amarillo y negro por Matias Soule, del AS Roma, cobran impulso.
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Parece que es el jugador que Niko Kovac busca, y el BVB acelera las negociaciones para fichar a una nueva estrella ofensiva
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Según Sky, el BVB es el club que ha mostrado mayor interés en Soule y podría activar su cláusula de rescisión, válida hasta el 30 de junio, de entre 25 y 30 millones de euros.
Sole llegó a la Roma procedente de la Juventus en 2024 por 29 millones y, hasta la fecha, ha participado en 25 goles (12 tantos y 13 asistencias) en 81 partidos oficiales. Hasta enero, el internacional sub-21 argentino brilló con diez goles en los primeros 20 encuentros. Sin embargo, una lesión en la ingle desde febrero hasta principios de abril le mantuvo inactivo.
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Fichajes del BVB: Kovac pide refuerzos y quiere plantar cara al Bayern
El jugador de 23 años podría encajar en el perfil que Niko Kovac busca para reemplazar a Julian Brandt, gracias a su flexibilidad y a su posición habitual como delantero retrasado o mediapunta. Según «Sport Bild», Kovac exigió a la directiva fichar al menos un centrocampista ofensivo productivo en este mercado.
Kovac considera que los 11 puntos de gol (7 tantos y 4 asistencias) que aportaba Brandt no se pueden reemplazar con la plantilla actual. Además del sustituto de Brandt, fichaje gratis, pide más refuerzos.
A diferencia de lo declarado públicamente («Que el año que viene vayamos a por el Bayern, eso todavía no lo veo así»), Kovac planea pelear el liderato de la Bundesliga al Bayern la próxima temporada y, para ello, insiste en seguir reforzando la plantilla.
El director deportivo, Ole Book, busca desde hace semanas al jugador que Kovac pide. Mientras tanto, crecen los rumores sobre Fisnik Asllani: podría fichar por el Dortmund mediante una cláusula de rescisión y, según fuentes cercanas, ve con buenos ojos recalar en el BVB. Según The Athletic, el regreso de Jadon Sancho sigue siendo una opción.
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Guirassy y Adeyemi: al BVB le esperan de nuevo grandes cambios en la plantilla
Hay consenso: Kovac debe renovar en Dortmund más allá de 2027. Entrenador y dirección deportiva coinciden. Book elogió su trabajo en las reuniones internas tras la temporada.
Hasta ahora, el BVB ha fichado a tres jugadores: Joane Gadou (19,5 millones de euros, RB Salzburgo) llega para sustituir a Niklas Süle (retirada) y cubrir la baja por lesión de Emre Can (rotura de ligamentos cruzados). Kaua Prates, de 17 años, llega por siete millones del Cruzeiro para reforzar la banda izquierda, y el centrocampista ofensivo Justin Lerma, de 18, llega por cuatro millones del Independiente.
No obstante, la plantilla podría crecer antes de que acabe el verano: aún no hay certezas sobre el futuro del delantero estrella Serhou Guirassy, rumoreado salida, ni sobre la renovación de Karim Adeyemi, en stand-by desde hace meses.