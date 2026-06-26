¡Parece que el fichaje ya es cosa hecha! El BVB habría cerrado el fichaje de una joven estrella de la Bundesliga

Karamba Guirassy, hermano y asesor del jugador de 30 años, desmintió a Sky las especulaciones sobre un traspaso al Fenerbaçe: «No hay acuerdo. Serhou evalúa sus opciones para la próxima temporada. Las afirmaciones sobre un acuerdo verbal simplemente no se corresponden con la realidad».

Según el informe, en recientes conversaciones, los responsables del BVB intentaron convencer al delantero centro de que se quedara más allá del final de la temporada y hacerle ver las perspectivas a largo plazo en el Signal Iduna Park. El problema para los amarillos y negros: todo apunta a que el jugador de 30 años no tomará una decisión definitiva sobre su futuro futbolístico hasta después del Mundial.

Sus números explican el interés: desde 2024 ha jugado 96 partidos con el equipo de Westfalia, marcando 60 goles y dando 15 asistencias.