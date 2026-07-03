Según el periodista Fabrizio Romano, la cesión de un año del jugador de 34 años al Ajax de Ámsterdam está cerrada y ya se han resuelto los últimos detalles entre ambos clubes. Ter Stegen se someterá pronto a su reconocimiento médico en Ámsterdam.
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¡Parece que el espectacular fichaje ya es un hecho! Marc-André ter Stegen ha encontrado un nuevo club
Según Romano, el club holandés asumirá gran parte del sueldo de ter Stegen en el Barça en el marco del acuerdo de cesión. Según «Marca», el Ajax solo pagaría el 10 % de los 20 millones de euros anuales. La cesión no incluye opción de compra.
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Ter Stegen y el Barça se enzarzaron en una «guerra abierta» el verano pasado
Ter Stegen, debido a sus recurrentes y graves lesiones, había perdido —con la llegada de Joan García el verano pasado— la titularidad que había ostentado durante años en el equipo catalán, hasta quedar relegado a la tercera posición. Sin embargo, el portero de la selección alemana, que se perdió el Mundial por una grave lesión muscular y falta de minutos, no quería abandonar el club, del que había sido capitán.
El club, que buscaba ahorrar su alto salario para fichar y registrar nuevos jugadores, intentó destituirlo como capitán —la plantilla votó en contra— y lo obligó a entrenar en solitario para forzarlo a marcharse.
Ter Stegen respondió a su marginación sometiéndose a una operación de espalda que ya se le había recomendado, lo que avivó el conflicto. El Barça inició un procedimiento disciplinario contra él y, más tarde, el diario «Marca» habló de una «guerra abierta». Ter Stegen se negó a firmar el consentimiento que el Barça necesitaba para enviar el informe médico a la Liga.
Antes, el portero había anunciado que estaría de baja «unos tres meses» por la cirugía, lo que impedía al Barcelona destinar el 80 % de su salario a nuevos fichajes, algo posible solo con una baja de al menos cuatro meses.
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Ter Stegen se pierde el Mundial con Alemania de forma trágica: nuevo comienzo en el Ajax
Tras semanas de disputa, ter Stegen volvió a la portería del Barcelona en diciembre. En dieciseisavos de Copa del Rey fue titular en la victoria 2-0 sobre el Guadalajara.
Sin embargo, hacía tiempo que su futuro en el Barcelona parecía cerrado. Para no poner en riesgo su participación en el Mundial, se marchó cedido al FC Girona en invierno. Allí convenció en sus dos primeros partidos, antes de que la mala suerte con las lesiones volviera a golpearle. En su segundo encuentro con el Girona se rompió el muslo y necesitó cirugía.
No volvió a jugar ese curso y se perdió el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Antes, el entonces seleccionador alemán Julian Nagelsmann le había prometido la titularidad en su primer gran torneo con Alemania. Finalmente, Manuel Neuer, su rival de años, regresó tras dos años ausente y acaloradas discusiones, pero no evitó la vergonzosa eliminación en dieciseisavos contra Paraguay.
Ahora abre un capítulo nuevo en el Ajax, donde probablemente será el nuevo número uno y asumirá un papel clave para devolver al campeón histórico a la senda del título. En los últimos años, el club ha perdido su aura de aspirante. Desde 2022, el club busca recuperar el trono del fútbol neerlandés; la temporada pasada terminó quinto.
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