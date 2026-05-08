¡Parece que el acuerdo está al caer! El FC Bayern podría cerrar pronto un fichaje importante

Según estas informaciones, los rumores sobre las elevadas pretensiones salariales del jugador de 28 años, que actualmente ganaría unos nueve millones de euros, serían infundados. Si renueva en el Isar, Laimer podría llegar a cobrar unos doce millones de euros al año.

Sky había informado recientemente de que Laimer exigiría un salario de hasta 15 millones de euros, aparentemente demasiado para Max Eberl y los responsables del club, aunque recientemente incluso el presidente honorario Uli Hoeneß se pronunció al respecto en una entrevista con DAZN.

«Hay que poner en contexto lo que se informa sobre su salario y sus exigencias: Konny es un jugador que aprecio mucho, muy importante para el equipo y para la imagen del club. Trabaja muchísimo, pero no es Maradona», afirmó el presidente.

Y añadió: «Lo que gana actualmente es algo que muy pocos clubes en Europa pueden ofrecer. No sé qué le han ofrecido concretamente Max (Eberl, nota del editor) y Christoph (Freund, nota del editor), pero seguro que no ha sido lo que sus asesores exigieron al principio».